俄挑战美元霸权 金融战硝烟味起

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登本周三与俄罗斯总统普京，举行两人的首次峰会。俄罗斯在会面前夕接连向美元出招，倒逼拜登停止制裁俄国。在目前美元弱势的形势下，俄罗斯针对美元行动的规模虽然不大，但象征意义不小，可对美元霸权落井下石。美元是美国霸权的强力工具，亦是美国现时一大弱点，近年全球去美元化行动有加快趋势，尤其欧盟与中国的动作最值得留意。

本月初俄罗斯接连出招针对美元，包括俄国国家主权财富基金将沽清占基金规模三成半的美元资产，即约六百五十亿，又宣布俄国石油交易或将放弃使用美元结算，并会用激励措施，使经济中的流通货币由美元改为欧罗。

普京高调出招 反击美制裁

俄罗斯去美元化行动近年已默默进行，与欧亚各国贸易有七成四改用本币结算，过去十年对美债投资规模亦缩减九成七，外汇储备中已大减美元，今次高调宣布去美元化，有其策略考虑。

普京掌政俄国二十年，对外一向作风狠辣，出招往往击中对手要害。今次高调狙击美元，乃抓着美元弱势，倒逼拜登取消对俄制裁。拜登上台后，已两度出手制裁俄国，在三月针对其毒害反对派领袖纳瓦罗尼，制裁七名官员，四月以俄国干预去年美国总统大选、网络攻击美国等，再向俄施制裁，包括禁止美资购买俄国政府债券。

普京要反击，就看中美元正在着火。美元过去一年贬值一成，皆因美联储局自去年起大幅印钞三万六千亿美元，超过金融海啸后六年印钞的总和；美国财赤去年达三万一千亿美元的历史规模，今年料再创新高，达三万四千多亿。美国滥印钞和财赤黑洞，已削弱国际对美元信心。

普京对美元落井下石后向拜登喊话，说不是俄国不想用美元，而是美国利用美元作为经济和政治斗争工具，令俄罗斯无法向合作伙伴支付美元，被逼改用其他货币结算。言下之意就是要拜登收回制裁。

由于俄国主权基金抛售的美元资产只有六百多亿美元，对每天交易额数以万亿美元计的国际金融市场，是雷声大雨点小的行动。正因如此，美国才能容忍，若是中国宣布抛售手上一万一千亿美元的美债，那就是向美国金融市场及美元投下核弹，美国便难安坐。

普京行动的象征意义却不可小觑，他告诉世人，美元是美国霸权的支柱，亦是美国的一大弱点，如美元在全球失势，将可重挫美国霸权。

美元是全球最重要金融工具，国际大宗商品九成半以美元计价、国际贸易有八成六以美元结算、全球外汇市场交易八成与美元有关、国际储备六成为美元、全球五成债券票面值为美元。因此，美国可随意印钞支持经济、发债填补财赤，又可用美元制裁别国或发动金融战。

中国与欧盟 有意去美元化

正因美元影响力大，近年各国都谋划减少依赖美元，免受美国胁逼。按国际货币基金组织统计，去年底全球外汇储备中，美元占百分之五十九，自二〇一四年的百分之六十六，每年以一个百分点速度下降，外界估计到二〇三〇年可能跌至百分之五十。

与美国对敌的伊朗今年四月宣布，与中国石油交易，弃用美元而改用人民币结算。就算是美国盟友欧盟，近年亦推出欧洲结算系统INSTEX，表面上为绕过美国制裁，可保持与伊朗贸易，但若欧洲结算系统成熟，将可挑战美国控制的SWIFT结算系统，大削美元影响力。

希望去美元化的还有中国，拜登沿用前任特朗普的金融战，继续推动将中概股除牌，又扩大禁止美资投资中企的名单，以打击中企的集资力。中国去美元化的关键在于扩大人民币国际化、利用一带一路拓展人民币贸易结算，并积极推行人民币数码化。

中国行动虽不如俄国清仓美元资产般戏剧性，但对美元的长远杀伤力更大。金融战是一场具打击力的战争，去美元化就是其中重要一役，对美国霸权有决定性影响。