美联储如履薄冰步步惊心

来源：路透社

美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策官员本周召开会议时，持续在两大使命目标之间纠结：美国通胀率上升速度超乎预期，尽管数以百万计的美国民众在新冠疫情爆发一年多之后仍处于失业状态。

美联储周三将发布政策声明及经济预测值，料将强调美国经济持续强劲，并承认决策官员已首次讨论到缩减购债计划的时机及速度。

美联储决策官员也将提出对于何时应调升利率的最新预测，市场关注焦点在于美联储决策核心圈是否会将预期首次升息时间由2024年提前到2023年。

美联储的处境将面临十分微妙。先前美联储已强力承诺将运用货币政策工具协助恢复因疫情而流失的就业岗位，但在此同时，美联储也很清楚内部已陆续传出怀疑杂音，认为美国经济复元速度及通胀反弹力道可能已超乎预期。

决策官员预期，随着经济重启、企业重新聘雇员工、恢复供应链的相关问题获得解决，当前的矛盾状况将会逐渐消散，但这个过程或许会花上数月时间。前FED副主席科恩上周在美国企业研究所(AEI)一场活动中表示，如果美联储错误判断疫后经济情势，应对物价加速上升的准备工作将进一步落后。

科恩说，在这么多人仍然失业的情况下，现在美联储重点通过货币政策努力创造更多就业的作法是合理的，但“并非旨在应对通胀的上行风险。”

到2021年最后几个月，在经济已经全面重启，而且也有时间解决相关问题的情况下，“将迎来一个关键考验...以检验放松供应限制这个假设是否足以控制通胀，”科恩说。

本周的美联储会议可能标志着退出疫情期间政策的开始，美联储希望逐渐平顺地退出这些政策，每月1,200亿美元的资产购买计划将减少并逐渐取消，之后开始缓慢升息。

在疫情期间，美联储官员曾表示，这个过程需要很多年。即便最近的高通胀数据高企，多数美联储官员认为这是经济重启的自然产物，无需迅速转变用来支撑就业的货币政策就能自行消退。

美联储周三1800 GMT发布政策声明的同时，也将发布最新的经济预测。预测料显示，最近几个月两极分化的数据已经影响到经济前景。

去年12月美联储表示，在美国从疫情中复苏取得“进一步实质进展”之前，不会对任何方面的政策做出调整。

美联储主席鲍威尔特别强调，央行有关就业最大化的最新看法是一个“全面包容性”的概念，关注少数族裔和女性等群体是否从经济增长中受益。周三鲍威尔在发布政策声明和经济预测之后将举行记者会。

美联储在12月曾表示，充分就业和持续2%通胀率这两大目标如不能取得“进一步的实质进展”，就不会改变每月1,200亿美元的购债行动。下图反映的是失业率、黑人失业率、就业人口率、女性就业参与率、就业岗位以及个人消费支出(PCE)物价通胀这几个关键指标与2020年2月相比的进展情况。

12月以来的进展喜忧参半，且慢于美联储的期望。相比于每个月就业增长100万的预期，2021年至今非农就业岗位平均增幅仅为每月46万个。整体而言，新增就业岗位仅为截至12月时损失的约四分之一。被许多决策官员视为反映经济体质的核心指标--成年人就业比例仍较疫情前低逾3个百分点，自去年底以来仅温和改善。

然而美联储上一次在3月公布经济预估以来，整体经济成长已经加速，部分决策官员估计已经回到疫情前水准。美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)最近表示，今年国内生产总值(GDP)成长幅度可能突破7%，这与近期路透调查中民间人士平均预估的6.9%相符。

美联储与民间对于美国2021年GDP增长幅度的预估；红色柱状为路透调查预估中值，橘色柱状则为美联储预估中值

美联储若上修GDP预估，可能意味着年底前就业预估也有所提升。再加上通胀升温，美联储对于管控2%弹性通胀目标的想法可能发生变化。

根据纽约联储周一公布的月度调查，5月对明年通胀的预期中值连续第七个月上升，达到4%，为2013年开始编制该系列预期以来的新高，高于4月时的3.4%，对未来三年通胀的预期从3.1%小幅上升至3.6%。

部分决策官员已经暗示，他们认为月度购债计划已实施过久用处不大，应该尽早缩减。而且美联储要在2023年开始转向“升息”，只需要两名官员改变对于首次升息时点的看法就够了。

ISI Evercore副董事长Krishna Guha本周写道，“一段时间以来还是头一次，我们对本周即将到来的美联储6月会议小心翼翼，”因为美联储对通胀的口气可能更加尖锐，有关政策收紧的时间表也更加令人生疑，“美联储的挑战在于要展现出正在执行”以就业为侧重的新政策架构，“而非加以改变...如果说(近期经济)数据反映了什么信息，那就是美联储的就业目标和通胀目标在短期内将要发生冲突。”