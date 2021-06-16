台北市长“柯”政害惨老人家

来源：联合新闻网

作者：林丽玉

日本赠台AZ疫苗，高雄抢先布局，台北市长柯文哲批评“政治内线交易”，结果昨天安排长者接种首日，北市状况多得离谱，柯竟还怪长者太早去排队。舍健全的民政系统不用，坚持采取线上预约制度，满脑数位城市的柯文哲，真成了“天龙国市长”，就是似乎欠缺对长者关怀的柔软同理心。

这次北市疫苗之乱，从周日开放预约早已引发民怨，有医师形容这是“最苦端午节”；所有里长也从早忙到晚，协助预约的电话没停过。但预约好了，更让长辈傻眼，系统仅通知时段，还有接种站要爬坡或设在三楼，市府规划场地仅想到大小，却忽略施打对象是行动不方便的老人家。预约、通知单更是“一国多制”，对长者和老人家的折腾，确是前所未见。

明明知道长者有数位落差，北市却坚持推线上预约系统，要长者的晚辈家人多协助，结果仅三万多人完成预约，还有一万多人靠传统民政系统，由里长逐一发通知单，反让长辈更搞不清楚，到底按照预约还是通知单上的区里分流施打？

施打第一天，许多老人家排队两小时晒大太阳，市府未认真检讨改进，柯文哲还酸：“早来也不会给你早打，这么早来排队干什么？”坚持数位城市的柯文哲，遇事一贯先顶中央推基层，就是忘了自己应有的“患者为先”医者心，更忘了市长理应关怀长者，照顾市民的基本责任，有这样的市长，怎会不让北市长者叫苦？

疫苗预约系统赶不上实际需求，柯文哲先怪罪行政院政务委员唐凤，“不是一年前就要准备吗？”然后坚持北市自己弄，却无视民政系统长年下来累积的基本功，最后还是要民政系统收烂摊子。柯文哲心中的数位城市，真的准备好了？只看报表，无视民怨的市长，是不是离市民太远了？

