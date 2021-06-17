来源：联合新闻网

作者：张竞

数日前当6月12日本年度第4号台风“小熊”(Koguma，由日本依据小熊星座命名)在南中国海由热带低压逐渐成型过程中，由于其预估行进路径将有可能直扑海南岛，台风中心更将会在三亚附近登陆，对于解放军海军三亚基地来说，是否要在台风形成前，让舰艇透过海上机动疏散移泊避风，就成为相当严肃考验课题。

面对天然灾害威胁，不仅是要考虑舰艇是否可能会遭受强台吹袭产生损害，更要考虑在移泊避风过程中，海上机动阶段所要面临浪涌冲击，更要思考舰艇部队出港移泊避风，实施大量海上机动时，所承受敌情威胁与假想敌情报侦测搜集压力。因此特别透过社交媒体贴文，列举出疏泊防台、移泊防台以及就地防台三个行动方案之计划作为基本架构，其实就是存心提醒粉丝们，南中国海风云变色，水下暗潮起伏，才是台风侵袭三亚基地前后，中国海军与美国海军所要共同上演，在情报战场上斗智斗力之精采好戏。

果不其然，从12日晨间直至13日中午期间内，美国海军在南中国海飞航活动骤升，特别是P-8型海上巡逻机南中国海侦巡任务批次，从平日1至2架次突然增高至6架次，而且侦巡时间明显拉长，美军海另外派出两架KC-135空中加油机，在南中国海进行空中加油作业，同时P-8海上巡逻机不但将侦巡时间拉长到夜间，因此就可理解到美军在此阶段进行侦巡，在任务执行上态度有多严肃积极。

依据飞行轨迹显示，其中数架次更有数度低飞，显然是透过布放声标标群，获得可能目标接触信号后，再低飞使用机尾磁测仪进行水下目标确认。冒着热带低压刚刚通过，空中气流并不稳定，穿梭变换高度其实风险相对较高，而且海象不良浪涌状况亦会减损声标效能，却还是勉力针对水下目标进行侦巡任务，美军在南中国海奋力端出此场空中反潜侦搜戏码，究竟是代表何种意涵？

其实由于解放军在过去数年积极营建三亚基地，其中最让美国感到芒刺在背，必须加以严密掌握其运作动态者，并不是靠泊在三亚港内神岛码头之航空母舰或是两栖攻击舰，反而是在亚龙湾内所靠泊之核导弹潜舰。

美国对于掌握其他核武强权所具备核战略打击实力，以及遂行核反击作战思维与相关水下阵地，向来都是处于最高优先顺序之情报搜集重点，因此若是能够探测到核战略导弹潜舰在出港后，将会在何处海域巡弋待命，执行核反击战略值勤任务，对于核武战略来说，将是极度重要战略情报。

但是由于南中国海三亚基地面对开阔海面，解放军核潜舰以单舰方式出海后，就可立即下潜，而美国海上侦巡机又受限于国际法约束，无法闯入海南岛周边领空迫近侦查，因此很难确认解放军核潜舰前往海上核反击阵地海域之机动路线。

由于南中国海海域本来台风就不太多，能够遇到台风直扑海南对准三亚，有可能让解放军舰艇必须倾巢而出，组成编队移泊他处避台，美军岂不会见猎心喜，派出机队以大军压境态势在海南岛以南，穿越西沙周边海域，进入南中国海深水海域各个航道处加强空中侦巡，以守株待兔态势，希望能够藉着天候变化所赐良机，掌握解放军核导弹潜舰进入核反击阵地所经航路。

至于最后三亚基地舰艇是采取何种方式防台避台，美军是大有斩获，还是徒劳无功空手而返，其实就从热带低压过境，当日1400低压中心在海南岛上空时升级为台风来看，就地防台可能性较高，抑或是机动防台可能性较高，或许就可获得答案。但是解放军与美军双方都不是省油的灯，当美军侦巡活动样态改变，西沙群岛作为海南三亚基地之前哨阵地，不论就气象预警亦或是反制情报侦测来说，都会提供先知快报预警，而解放军针对美国海上侦巡机在特定海域盘旋侦巡，大概也就会心知肚明，拿出应对反制之道。

最后要反问台湾自己，美国军机南中国海侦巡作业绝大部分都是途经巴士海峡，其数量与机型都无法藏匿，当人家从门前来来又去去，吾人到底是否曾经看出个端倪，能够理解到小熊台风过境，南中国海风云又起，舞台演出大戏呢？

作者是中华战略学会研究员