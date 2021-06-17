核电站安全信专家 通报紧跟国际规则

来源：明报

明报社评

广东台山核电站1号机组反应堆一回路冷却剂的放射水平增加，中国国家核安全局表示与个别燃料棒破损有关，核电站安全运作未受影响，外媒所谓“出现核辐射泄漏”说法不实。核安全是世界各地民众都很关注的课题，台山核电站距离香港百多公里，特区政府必须与内地当局保持紧密接触，掌握最新情况，然而天文台并未发现辐射水平异常，公众应可放心。国际原子能机构（IAEA）就核事故有明确等级划分，成员国出事有责任通报，然而燃料棒破损很常见，通常由核电站自行处理，外国核专家指出，这类问题一般毋须通报。IAEA认为，无迹象显示台山核电站发生了核事故，亦未质疑通报有问题，各方没必要过度反应，不过港粤仍可趁此机会，检视一下通报机制，看看有否地方需要完善。

邻近地区辐射无异样

北京澄清台山“疑云”

广东省有四座核电厂，台山核电站是其中之一，它亦是全球首个使用欧洲压水反应堆的核电站，法国电力子公司法玛通是合作伙伴，占台山核电站三成股权，其余由中广核电力等持有。本周一，美国传媒引述华府消息和文件，台山核电站发生所谓“放射性泄漏事故”，法玛通上月底致函美国能源部，称有“即时辐射威胁”，寻求美方“技术协助”。报道还声称，中方为免核电站要关闭，一再调高台山核电站外可侦测辐射的可接受水平，云云。

北京昨早说明事件，交代了截然不同的版本。国家核安局表示，台山核电站并无发生放射性泄漏事故，当局监测到1号机组反应堆内一回路冷却剂的放射水平上升，但仍在设计允许的稳定运行范围内，满足技术规范要求，核电站安全运行。核安局强调，当局只是批准调整反应堆内的冷却剂惰性气体放射限度，绝非批准提高核电站外辐射检测的可接受限值，美媒报道却将两者混淆。要知道，反应堆是多层密封严防泄漏，除非保护屏障破损，否则不会出现辐射外泄事故。当年苏联切尔诺贝尔核灾，西欧各国很快都侦测到辐射水平急升，最近数十年科技日新月异，难以想像今时今日核泄漏事故能被隐瞒而不被侦测出来。无论是台山核电站周边、广东全省、香港还是邻近地区，辐射水平皆无异常，所谓“放射性泄漏事故”之说，若非出于误解，确有夸大之嫌。

中美斗争正酣，华府外交文宣一浪接一浪，要将中国说成是一个“不守国际规则”和“不负责任”的国家，病毒溯源争议正是一例。倘若台山核电站真有丝毫隐瞒，恐怕华府早已高调跳出来大力指控，而不是藉传媒放风。华府不断向中国高科技行业施压，中广核集团被列入所谓“实体清单”，不得与美商做生意，若要使用美国技术必须申请。台山核电站反应堆内冷却剂放射水平上升，问题出在燃料棒，法玛通提供技术支援，需用美国专利技术，不得不按美方规定申请，而华府的要求，是必须出现“即时辐射威胁”才可豁免，法玛通依言照办，结果却被渲染。

核安全是科学问题，只能相信专家，目前情况是无论香港还是中外专家，都不认为台山核电站有安全问题，IAEA亦说无迹象显示有核事故发生，港人毋须过虑。港粤两地有订立核事故通报机制，有人关注为何事件最先由传媒报道，之后官方才出来解画，港府则表示，核电站的运作及通报都符合标准。部分人不信政府更不信内地，这是民情现实，然而要客观看待通报及透明度问题，必须先理解IAEA规定及国际惯常做法，不应先入为主。

通报机制有规矩

IAEA未见核事故

IAEA将核事故分为0至7级，切尔诺贝尔及福岛核灾皆属7级核灾，1级事故称为“异常”，一般涉及组件故障需要暂停反应堆，0级称为“偏差”，意指出现一些偏离状况，置诸不理可能恶化，但没有即时安全影响。0级事故很常见，单是2014年，德国就有68宗。无论如何，所有IAEA成员国，若有民用核设施出现任何1级事故，均有责任向IAEA通报并公开，然而值得留意的是，就着台山核电站的情况，IAEA并未就通报问题，对中方提出任何质疑。IAEA说“未见核事故发生”，可理解为“连0级也说不上”，港府说台山核电站状况没有触及通报机制，需要放在这一国际标准理解。

放眼世界，个别核燃料棒出现破损其实很常见，有美国核工程师指出，这类破损通常不会影响供电能力，也不会导致反应堆停机，所以一般不被视作需发新闻稿交代的事件。IAEA每隔10多年发表一次报告，就世界各地民用反应堆燃料棒破损做统计分析，方法也只是向各成员国发问卷查询，中国作为IAEA成员，亦有提交资料，IAEA报告明言，燃料棒破损，绝大多数都是由各地核电站自行处理，不会造成辐射污染。国家核安局表示，台山1号机组逾6万条燃料棒，推算破损量约为5条，各方应以平常心和科学态度看待。当然，台山核电站邻近香港，特区政府有责任留意事态发展，确保通报机制畅顺，一旦出现任何级别的核事故都能即时得悉，同时亦应联同相关专家，多向市民解说，以免公众不必要恐慌。