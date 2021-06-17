美国需要摆平的不是对欧或对华贸易

来源：香港01

01观点

毋庸置疑，美国总统拜登积极地修补了特朗普四年制造的外交裂痕。其近日在布鲁塞尔与欧盟领袖举行峰会期间，更携手宣布解决了长达近17年、美国波音与欧洲空中巴士之间的贸易争端。然而，对于美国重振实力而言，需要做的远不只于此。

一般印象或许以为特朗普上任总统后，美国政府才与欧盟产生贸易纠纷。但其实早在2004年，美国已指控欧盟成员国补助空中巴士开发商用飞机，向世界贸易组织（WTO）提出诉讼。而由于波音公司也受益于美国政府的补贴及合约，因此美国和欧盟分别获得世贸批准，可以因此向对方征收报复性关税。

美国联欧抗中

美国和欧盟现在同意暂搁加税五年，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）形容双方“在飞机问题上从诉讼转向合作”，美国贸易代表戴琪则表示，双方要联手对抗中国的威胁。其所指的中国威胁，无疑就是中国商飞。此国营企业在“中国制造2025”战略中扮演重要角色，旗下C919将在今年稍后时间投入使用，与波音737和空中巴士A320系列直接竞争。

然而，不论对欧加征关税，或是联欧抗中策略，这是否足以巩固美国经济实力？《金融时报》副主编沃尔夫（Martin Wolf）近日一篇批评美国贸易保护主义的文章便提供了不少启示。

沃尔夫引用数据指出，以2019年总贸易占GDP比率而言，比利时、荷兰、奥地利、德国等欧盟国家皆远高于美国，“毫无疑问，美国经济不平等，而且愈来愈严重，劳动表现不理想，壮年就业率愈来化落后大部份G7国家。但这现象不能归咎于贸易，因为美国的贸易不及其他国家开放，甚至逊于日本。真正原因包括了创科业的新兴财富，也因为经济中的寻租活动，以及对收入及劳动的支援不足。”

政治领袖不谙真相？

若然沃尔夫的推论可靠，那美国政府要做的是经济再分平，透过对科技企业课税以支援劳动人口，提过政策打击寻租和食利活动。对外的贸易操作或许不是一无是处，但怎也称不上是对症下药，遑论根治问题。但若然数据如此清晰，报章评论也能指正，美国政府又怎会不知道？

或许，这就跟世界各地许多政治领袖一样，他们不愿意承认自己的真正问题，而只顾找稻草人、代罪羊，仿佛将责任都推到别人头上，问题就可以解决一样。美国的经济问题如是，香港的管治问题某程度上也如是。回归将近24年，反修例风波也过了两年，但香港人的生活方方面面也未见好转。在此时，官员要继续归咎于别人，还是反躬自省？