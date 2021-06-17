欧盟对华利为先 与美峰会各有盘算

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登访欧之旅马不停蹄，昨天的重头戏是与对手俄罗斯总统普京举行峰会，在此之前他先后参加七国集团（G7）峰会、北大西洋公约组织峰会和美国欧盟峰会，目的是要重新团结及领导欧洲盟友遏华制俄，尤其落实反华大计。表面上拜登已取得北约与欧盟在大方向上一起遏制中国，但具体打击中国的行动则欠奉，此因欧洲国家只想在中美之间谋取最大利益，并非要为美国当反华先锋。

在拜登力推下，北约联合公报和美欧峰会声明都剑指中国。北约首次指控中国有明确野心和独断行为，对北约构成“系统性挑战”，北约将加强与印太民主伙伴合作，因应区域挑战；美欧峰会亦达成共识，以多方面模式包括合作、竞争及“制度对抗”应对中国，对美欧共同忧虑的中国议题，如香港与新疆人权、经济胁逼别国和发放不实资讯等，双方将加强协调。

不想一面倒跟美国反华

拜登无论与G7还是北约、欧盟峰会，推销的都是同一套反华大计，但争取的对象有所不同，目的亦有分别。美国在G7只能拉拢德法英意四个欧洲大国，若能拖北约落水，美国可取得加拿大和二十八个欧洲国家助力，共同遏华。若有北约撑腰，中美一旦开战，中国不止面对美国，还要面对整个欧洲的政治经济制裁、武器禁运，而且北约是军事组织，可成美军强大后盾。

至于欧盟，不止有德法意，还有另外二十四个欧洲成员国。欧盟是中国经济发展的重要合作对象，既可取得技术，又提供庞大市场，若美欧联手排挤中国，又合力发展高科技，将可重挫中国经济，并令美国在中美科技战上立于不败之地。

由于拜登的前任特朗普，实行只顾美国利益的单边主义，威胁要退出北约、要从欧洲撤走美军，特朗普又与欧盟爆发贸易战，在飞机补贴、钢铁和数码税等闹得十分不愉快。拜登想拖北约、欧盟落水共同反华，就要修补关系，给予欧盟甜头，如美欧因空中巴士与波音补贴争议而爆发的关税战，将休战五年，并与欧盟合作发展人工智能等高新科技。

对拜登的示好，北约与欧盟亦以友善态度回应，在大方向上支持美国对华的姿态，但无承诺具体打击中国行动，皆因美欧利益并不一致。

对于欧洲国家而言，地缘政治上的矛盾主要来自俄罗斯。北约峰会公报提到中国有十二次，提到俄罗斯就有六十三次，反映欧洲国家孰轻孰重。法国总统马克龙在北约峰会前就给拜登泼冷水，表明在地图上，中国根本不在北大西洋，故中国不应是北约的优先事项，俄罗斯才是。

欧洲国家普遍不希望给拜登当枪使，作反华急先锋，如此欧洲只会得罪中国，付出代价而毫无得益。相反欧洲要借中美斗争，扩大所能得到的最大利益。

利用中美之争谋取利益

美国要欧洲联手反华，若行动上对欧盟有利的，如联手制定高科技标准，欧盟自然同意，但其他打击行动，欧盟就先要跟美国讲数。例如美欧峰会前夕，欧盟向美国提出限期解决空巴与波音补贴争议、美国取消向欧洲钢铁加征关税等行动，但遭美国拒绝，结果只换来飞机补贴争议休战五年。若美国仍吝啬给欧盟利益，欧盟与美国联手制华，亦只会口惠而实不至。

对欧盟而言，同意美国制华的大方向，既可向美国争取利益，亦可成为与中国谈判的本钱，要求中国向欧盟让利，以换取其高抬贵手。经历特朗普后的欧盟，对美国的信任已大打折扣，不会将鸡蛋全放在美国这篮内，因无人能保证美国下一任总统，不会像特朗普般乐于剥削盟友。

政治上没有永远的朋友或敌人，只有永远的利益，拜登重新拢络欧盟联手打击中国，但这些盟友还要看可得到甚么实际利益，因此将会在美中之间取得平衡，不会一面倒向美国倾斜。