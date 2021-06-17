后现代的中共百年党庆

来源：中时电子报

旺报社评

中共百年党庆前夕，公布浙江“共同富裕示范区”建设规划，意味大陆完成全面小康社会后，决心展现高层次的“社会主义优越性”。消息传出，不少大陆网民纷纷以调侃语气发表评论，正如同去年大陆宣布脱贫成功时，有网民笑称自己“给国家拖了后腿”。当中共宏大的现代化目标，遇上进入后现代思维的新一代大陆年轻人，似乎陷入“鸡同鸭讲”境地。

躺平思潮与嬉皮文化

最明显的两个案例，一是云南野象群北迁引起“全民围观”，官方甚至动用行政资源追踪、保护野象迁徙全程，西方舆论难得以正面视角观察中国，并对大陆官民对自然的爱护表示肯定与羡慕；二是“躺平文化”成为大陆网络热词，90后、00后新一代大陆青年似乎不再有动力打拼，有分析认为，本质原因是大陆经历40年发展后阶级固化，限制了社会向上流动的可能性。

关心自然与生态保育，本是西方进入成熟现代社会之后，才逐渐形成的理念与共识。如果野象迁徙10年前在大陆发生，很可能只是一则奇闻轶事，官方只会草草将象群捕获后，交由动物园托管或运回原生地。但在今天的大陆，当地主官亲自“指挥”务求在避免农物损失情况下，尽量留出大象自由行动空间，这绝非用“政治秀”来理解那么简单。要知道直至今日，即使在西方社会，执政当局往往还是与环保主义者水火不容，因生态保护政策产生的激烈社会抗争更是家常便饭，这也是为何西方以惊叹情绪关注此事的原因。

大陆年轻人的“躺平”思潮与世界历史的横向、纵向脉络比较，不过是重演了1970年代欧美嬉皮，及1990年代日、韩“丧文化”的社会现象。相较于中共传统意识形态教育，动辄要求心怀对革命先烈的感恩、透过“忆苦思甜”以加强对体制认同感，新一代大陆年轻人也许对西方价值观不再向往，但对中共革命式论述也基本无感，更不会轻易对上一代人坚信的诸如“知识改变命运”或“幸福是奋斗出来的”等励志口号照单全收。几年前大陆网络“佛系文化”就为今天流行的“躺平”奏响序曲，更印证大陆社会已经一只脚踏进后物质主义时代。

众所周知，“现代化”是中共执政论述及正当性的核心要素。用北京官方论述，大陆在中共领导下，只用了短短70年的时间，就走完了西方国家几百年的现代化道路，这是中共执政“得民心”的根本。然而，按照西方经典现代化逻辑，工业化令私人经济发达之后，多元社会力量的崛起，必然促使政府接受民主化的政治架构，新兴资本力量自然谋求政治话语权、培养政治代言人，进而实现多元共治的公民社会。诸如环境保护、贫富差距、亚文化等社会问题，都可以透过公民社会的内部博弈、沟通、协作，逐步找到解决方案。

探头看看不同的中国

上述路径在过去40年间，的确被台湾成功实践，不少人期待大陆可以像台湾那样，逐步走向“去威权”的政治现代化之路，但中共始终将其视为“邪路”，造就了两岸对现代化路径日趋分野的现实，也成为台湾对大陆体制的距离感与不信任感的根源。

不过，评价任何一种政治制度或者治理模式的成效，最重要的是看它能否真正让人民幸福、维护人的尊严。从此次云南官民协力保护野象迁徙的案例可以看出，大陆的现代化治理已经与后现代社会发展理念融为一体，当民众满足了属于后现代社会的需求时，反过来也可以证明，大陆自创的现代化模式，并非不能成功。

北京决定在浙江启动“共同富裕示范区”政治试验，某种程度是对大陆社会阶层流动放缓后，年轻一代“内卷”、“躺平”问题的回应。西方政府面对贫富差距问题，往往陷入“左右之争”，左派的福利政策导致财政负担猛增，还养出了“懒人阶层”，强调自由市场的右派则坐视马太效应下的社会动荡。“共同富裕示范区”规划，除了推动公平的高品质公共服务外，更要调节个人收入过高、资本过度扩张等问题，突破西方“左右之争”困境，让普通民众直接分享更多发展红利。

试验未必成功，但无论是疫情防控，还是环境保护，大陆都不再是“野蛮生长”的丛林世界，当中共现代化治理愈发与后现代理念对接，与大陆同文同种、交流密切的台湾，应该探头看看不同的中国大陆。