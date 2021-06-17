中国房价仍居高位 惟二手市场渐失动能

来源：路透社

中国5月主要城市房价持于高位，但二手房和新房市场冷热趋势略有差异。分析人士称，土地供应不足叠加新房预售限价等因素，助推部分重点城市新房市场的火爆，而年初以来对二手交易的持续调控显现效果，市场出现高位回调迹象。

房地产调控在5月继续收紧，监管层放话炒房者最终会“付出沉重代价”，多地楼市信贷亦有不同程度的紧缩，预计房价涨势下半年将进一步趋缓。

“各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅继续持平；二手住宅环比涨幅明显放缓，二手房市场在调控加码下逐渐熄火。”中原地产分析师张大伟表示。

他指出，作为年初房价上涨的龙头，深圳价格已经开始出现微调，后续或有更多热点城市开始调整，2021年6月至下半年，随着信贷政策回归正常，房价涨势有望放缓。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，5月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.9%，涨势延续68个月，环比涨幅持平于上月的0.6%。

经测算，5月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有62个，持平的有三个，下跌为五个，均与上月一致。

统计局测算，5月一线城市新建和二手住宅销售价格环比分别上涨0.7%和0.6%，上月为0.6%和0.8%，其中，北京、上海和广州二手房环比分别上涨1.1%、0.7%和0.9%，涨幅比上月分别回落0.1、0.2和0.3个百分点；深圳由上月持平转为下降0.1%。

31个二线城市和35个三线城市新建住宅价格环比分别上涨0.6%和0.4%，涨幅均与上月相同；二手环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。

“从预期来看，二手房业主预期整体稳中有降，预计后期二手房价整体趋稳。新房市场的局部热度存在调控收紧的可能。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示。

他称，近两个月新房向上、二手房高位回调，调控效果在两个市场的作用不同。新房供应主体是政府与房企，前端的土地供应不足短期难以有效改善，预售限价制度也影响新房项目的供应量，因此新房供应缺乏弹性导致供不应求较难快速解决。

广东住房政策研究中心高级经济师李宇嘉认为，开发商促销力度会加大，但由于前期高地价，各地限价仅限于上涨幅度限制，而非降价。

“未来新房价格指数将在高位徘徊，如果现有调控政策保持，特别是金融紧缩持续，三季度末新房价格有望回落。”他表示。

二手市场降温

与新房市场相比，二手市场降温信号明显，除各线城市环比涨幅均收窄之外，二手房上涨城市个数较上月亦减少四个。

贝壳的许小乐指出，一线城市房价涨幅收窄是主要带动因素，其中深圳在二手房指导价作用下，市场成交持续低迷，房价结束连续上涨；北上广业主预期减弱，带动房价涨幅均收窄。

他并称，超五成城市新房价格环比涨幅较上月扩大。新房市场的热度主要是重点城市土地供应不足叠加新房预售限价下，新房项目供不应求，重点城市集中供地成交部分高溢价地块，也对市场预期有带动作用。

据贝壳研究院统计，5月南京、北京、深圳、西安、宁波、上海、湖州、嘉兴、海口、郑州、绍兴、成都、合肥共13城发布15次房产调控政策，其中多个城市年内多次调控，且为前期政策的升级，分别从限购、限售、公开摇号、捂盘惜售及人口落户等角度出台相关政策，预计短期内，调控升级仍将延续，这对商品房价格起到了较好的稳定作用。

“二手房价格指数回落趋势会延续，主要原因就在于信贷对二手房的紧缩程度会继续，至少在三季度之前，这一政策不会变。”广东住房政策研究中心李宇嘉称，整顿中介市场、打击学位房炒作等，都使二手房降温趋势延续。

据中原的张大伟统计，深圳作为本轮房价上涨龙头，二手房价格环比23个月以来首度下调。从年初开始加码二手房价格管控，逐渐出现效果，涨幅从年初全国居首的1.7%，降至5月的-0.1%。

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