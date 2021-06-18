美俄峰会 拜登画红线 普京赢面子

来源：联合新闻网

作者：郭崇伦

这是一场不得不举行的峰会，美国总统拜登的幕僚知道，俄国总统普京现在恶名昭彰，侵略邻国，囚禁、甚至暗杀政敌，与他平起平坐，拜登要冒相当政治风险，国内已经有人开始批评，欧洲盟友更担心拜登会出卖他们；但是美国现在内政问题如麻，外又有中国挑战，拜登得把彼此关系稳下来。

白宫担心，一场针锋相对的高峰会，比不开还糟，既然事先不知道普京会出甚么招，也担心他会让拜登难堪，所以尽量在会前形式上控管，美方要低调，所以不安排共同进餐，举杯互祝，也不安排共同记者会，不要让峰会成为普京宣传的舞台。

但是期待低，收获就大，峰会结果气氛是出乎意料地融洽，拜登表示会开得很好，没有突兀的言行，普京也说会议没有敌意的气氛，称赞拜登是平衡、经验老道的政治家，“大家讲一样的话”，两人甚至问候彼此的家庭。

峰会的结果其实并不起眼，包括双方大使回任，双方关系开始解冻，同时成立核武专家小组开始研究新限武条约与网络攻击管制，以及同意将来开启双边战略稳定对话。美方非常谨慎地表示，是否真的能够全面恢复关系，还要看为未来三个月到六个月的进展。

拜登出招 吁俄尊重人权

拜登事先就说，他预备画下红线，首先是网络攻击。在会上，拜登拿出一张十六项基础建设的单子，包括能源、饮水等，交给普京，明确警告，俄罗斯军方与民间骇客，不得对这些美国基础建设网络攻击，否则美国会以“无可匹敌”的网络力量反击。

俄罗斯绝不会承认这些攻击是官方幕后策画的，现在既然美国提出来了，从今以后，任何攻击，将算在官方头上，俄方会尽力约束，这就是彼此的谅解。

其次是民主与人权，在峰会前一周，俄罗斯法院宣布俄反对派纳瓦尼的政治团体“反腐败基金会”为极端主义团体，基金会成员九月无法参加国会大选，纳瓦尼现在关在牢中，生死未卜，拜登表示，人权永远是美国会提起的议题，并警告，不能让纳瓦尼死在牢里面，否则会对美俄关系有严重的影响。

事实上，纳瓦尼在四月绝食抗议后，俄罗斯当局已经让步，容许他的私人医生探视治疗，虽然普京对他嗤之以鼻，不愿意提他的名字，但是纳瓦尼的确是外界在意的议题，现在如果他的政治力量已经被削弱，可以再次容许他出国就医，对普京并不构成问题。

普京反制 对美提三要求

对普京来说，要的是三件事，一是对俄罗斯边缘缓冲地带，包括在乌克兰与白俄罗斯，美国与北约必须要收手，无论是挑动反俄势力，或是纳入北约，从俄罗斯来看，都是危险、具威胁性的，美国虽然未承诺，但是肯定听进去俄国的抱怨。

其次是，恢复美俄关系，包括取消目前的经济制裁，普京尤其欢迎拜登所提希望两国关系是“稳定、可预期的”，这有待双方努力。

第三是，给予俄罗斯应有的尊重，认知俄罗斯是全球霸权的地位。峰会让普京与美国总统得以平起平坐，虽然没有联合记者会，可是普京迫不及待地先举行会后记者会，对记者问题来者不拒，这让俄国大大露脸，也增强普京国内声望。

牵动美俄 中国是隐形出席者

这次峰会中隐形的出席第三者，其实是习近平，美俄关系之所以从最低点反弹，让峰会能够开成，正是因为对中国的崛起有共同关切。

美国每次谈中国时，都强调是“战略竞争”，这与美俄间的“战略稳定”有很大差别。

俄罗斯现在经济上依赖中国，中国已经是俄罗斯最大贸易伙伴，而俄罗斯还排不上中国贸易伙伴的前十名；中亚过去是俄罗斯政治与军事的禁脔，但是现在中国一带一路计划，愈来愈对中亚国家产生影响力，伴随着贸易与经济，中国对中亚各国的政治，开始介入，也会成为中俄摩擦的潜在来源。

俄罗斯近来之所以转向中国，不是因为自主的选择，而是在美国制裁下的被迫选择，从此也可以理解，美国之所以要对北溪二号解除制裁，就是希望俄罗斯不要完全依赖对中国输出天然气，也可以分散到欧洲市场来。

普京永远不可能成为美国的盟友，但是以俄罗斯人的骄傲，普京也不愿成为中国的小伙伴。拜登聪明的战略，就在于让俄国能够维持中立，至少不要在欧洲给美国人找麻烦，让美国两面作战。