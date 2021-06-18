美俄峰会缓和关系 离间中俄难收效果

来源：明报

明报社评

美俄峰会，拜登与普京同意恢复互派大使、启动双边战略稳定对话，为处于历史低点的美俄关系暂时“止血”，避免进一步恶化，却谈不上带来重大转机。中国崛起动摇美国世界一哥地位，拜登访欧，除了拉拢盟友制华，更欲离间中俄，惟未见普京卖帐。中美争雄时代，列强各有盘算，对普京而言，壮大后的中国，长远会否成为地缘政治重大威胁，乃是未知之数，然而美国和北约这些年一直咄咄逼人、意欲握住俄国咽喉，却是昭昭明甚。后冷战时代历史已清楚说明，美俄矛盾是结构性的，华府无视俄罗斯国家安全红线，得寸进尺，中俄友好某程度是华府逼出来的。美国一再冲击俄国核心利益，还想分化中俄，未免想得太美。

拜登渲染中国威胁

普京强调中俄友好

过去10年，美俄关系没有最坏只有更坏。2014年，乌克兰亲西方势力街头革命夺权，俄国闪电吞并克里米亚，支持乌东亲俄武装组织，欧美则向俄罗斯发动制裁战。2016年特朗普当选美国总统，民主党指俄罗斯干预大选暗助特朗普，“通俄门”令两国关系缓和无从。今年初白宫易主，美俄关系更跌至歴史谷底。白俄政局动荡，克宫支持白俄当局强硬处理示威，对俄国反对派亦毫不手软，拜登公开称普京为“刽子手”。白宫指控俄国进行网络攻击等“恶意活动”，宣布新一轮制裁，驱逐多名俄国外交人员，克宫则宣布将美国列入“对俄不友好国家”名单。

美俄是拥有最多核武的两个国家，两国关系如堕深渊，对全球稳定无好处，拜登与普京在日内瓦会晤，可说是这10多年来最重要的一次美俄峰会，对于缓和两国紧张关系有积极意义。普京和拜登会后形容，对话气氛良好有建设性，联合声明表示“核战无赢家，绝不能开打”，凡此种种，都是正面信息，不过整体而言，这次美俄峰会所取得的共识，其实相当有限，恢复互派大使、启动双边战略稳定对话，仅是确保有渠道定期接触，避免误判冲突，不代表美俄关系可望重启或正常化。无论是网络安全、乌克兰还是人权问题，美俄立场依旧南辕北辙，各不相让。

中国取代俄罗斯成为美国头号劲敌，拜登今次访欧，最大目标就是制华。拜登主动邀请普京这位“刽子手”会晤，还改口称呼他为“值得尊重的对手”，各方都在密切留意，中美俄三角关系会否出现变化。拜登在日内瓦渲染“中国威胁论”，高谈“俄罗斯受中国挤压”，又声称中国“寻求成为世界最强大军事力量”，反观俄罗斯经济却在苦苦挣扎，“需以更积极的方式发展”，离间中俄之心昭然若揭；普京对于美方的心思，当然亦心知肚明。会前普京接受美国电子媒体专访，强调俄罗斯重视与华友好关系，不会被纳入西方对华关系布局中，对于主持一再大谈中国军事威胁、质疑中方就克里米亚及欧美制裁等事宜未有力挺俄国，普京直言不讳，有很多人想破坏中俄关系，运用政策手段是其一，“你的提问亦然”。

地缘矛盾属结构性

中俄关系不易动摇

“普拜会”两人具体谈过什么，外界无从得知，然而观乎会后各方说法，看不到美方给俄国提供多少甜头，诸如不再阻挠欧俄“北溪2号线”天然气管道计划等。拜登表示，峰会本身“已经给了普京想要东西，就是合法性、跟美国总统一起站在世界舞台”，有西方分析甚至扬言，“峰会帮俄国走出国际孤立”，就是普京最大得着，云云。这些说法和观点，流露着西方中心论的傲慢，仍然认为“西方世界等同整个国际社会”。叶利钦时代，俄罗斯不断向西方退让，换不到多少实利，加入八国集团（G8）曾被视为确认俄罗斯大国地位的外交成就，到头来还是被欧美踢出局，拜登的说法，也许可以满足一下西方受众，普京和俄罗斯肯定不会认同。

中俄交手超过350年，有过不少矛盾纷争，当前两国关系之好，确是前所未见，然而克宫关注中国崛起长远对俄罗斯地缘政治环境的影响，亦很自然，然而相比之下，西方咄咄逼人，冷战结束以来从未停止向东进逼，由前南斯拉夫、格鲁吉亚到乌克兰，一再以军事介入和颜色革命，瓦解亲俄力量、挤压俄罗斯影响力，这些才是眼前最真实的威胁。

国际政治风谲云诡，没有永远敌人，亦无永远朋友，然而也不会有国家随便牺牲自身利益，为他人作嫁衣裳。对西方来说，人权问题不过是外交幌子，看看美国与中东专制产油国何等友好便可知道，可是地缘政治矛盾，往往却是结构性的。没有乌克兰和白俄作为屏障，俄罗斯西境无险可守，倘若乌克兰加入北约，西方即可紧握俄国咽喉。俄国紧张国家安全，美国和北约不再插手乌克兰和白俄，接受俄罗斯在前苏联地区局部重建势力范围，理论上有可能将俄罗斯拉过来，现实是看不到有此可能。华府缓和美俄关系，若是希望减少军事冲突顾虑，以便集中精力应对中国，尚有一定机会，如果真的想离间中俄，甚至联俄制华，其实是一厢情愿。北京昨天回应美俄峰会，欢迎美俄双方开展战略稳定对话，除了反映北京认同美俄关系缓和很重要，亦说明北京对中俄关系有十足信心。