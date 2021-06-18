美联储承认错判通胀　别让乐观主义盖过现实

来源：香港01

01观点

美联储局公开市场委员会（FOMC）于本周三（16日）开会议息，最终决定维持联邦利率不变，但却将美国今年通胀预期由2.4%大幅调高一个百分点至3.4%，而表示委员对加息预期的“利率点阵图”反映联储将很可能于2023年加息至少两次。对于美联储的议息结果，评论普遍以代表强硬的“鹰派”去形容，不过考虑到这次会议实质结果，美联储的预测仍然是相当保守，还远未到强硬的水平。

美国通胀在过去两个月增长迅速，4月综合消费物价指数（CPI）并比大幅增长4.2%，5月CPI则增长5%，创下2008年以来13年的高位，这不单远高于联储局所设定的长期通胀水平2%，也远高于市场所预期。而且通胀环比已多月出现正数，反映通胀并没有放缓的迹象，不太如联储局一直所说通胀只是短暂的。

在连续两个月高通胀的数据阴影之下，FOMC于6月的议息会议在事前已被认为是判断联储局政策会否有转向的关键指标。从议息结果看，联储局终于将自己之前对通胀只是短暂性的乐观预期修正过来。联储不单将通胀预期大幅调高一个百分点，而且鲍威尔在发表中也承认，通胀要比当初所预期的高及持久。市场评论不少认为联储局先前对于通胀的预期过于乐观，现在看来是联储在现实数据下终于屈服。

联储仍然很“鸽”

不过，纵使联储承认通胀比自己想像中严重，比起上次以至于以往的口吻略为“鹰派”，但整体联储局的政策取向仍然是相当保守。例如有关于关键的减少购买资产（taper）问题，联储在今次议息中仍然未有具体说法，只是说“谈到该何时谈到这问题”（talking about talking about it），这仍即意味着即使要减少购买资产，很可能也是今年年底至明年初的事。

至于加息时机，联储所出的时间表显然最快也得在2022年较晚的时候进行，一则是从减少购买资产至实际加息之间会有一些时间，二来是利率点阵点仍然显示大部分FOMC委员预期2022将不会加息，18人当中只有7人预期2022年会加息一至两次。而13人预期加息会在2023年中发生。这个预期比起3月上次会议时对加息预期虽然加快了，3月只有4位委员认为2022年会加息，7位认为2023年会加息。但即使真的于2022年底加息，距离现在还有一年有余，联储局提早做好预期管理，相对而言也是尽力温和保守，避免对资本市场带来太过冲击。

联储可能进一步自我修正

市场对于联储议息的着眼点，也许并非其实际内容，而是担忧联储局正在加快自我修正的倾向，这令市场更加不信任联储局现在相对“鸽派”的说辞。从3月至6月短短3个月，联储局点阵图显示加息速度有可能提速整整一年，而通胀也比想像中要来得持久。市场本身已经多番质疑联储局轻视了通胀预期，这些改变令市场对联储局的说法更加不信任，也即是说现在相对还算“鸽派”的讲法有可能在数月后又再更“鹰”。市场担心的不是联储局现在这个版本的说法，而是担心将来的不确定性正在增加，因为联储局很机会因为实际数据而变得更“鹰派”。

因此，未来市场只会对通胀及其他经济数据更为敏感，相反可能渐渐对于联储局这种安慰人心的讲法更为麻木。美国货币政策的不确定性将会打扰到各地资本市场，香港股市未来也很可能由这波不确定性所牵引，风险渐高。香港的决策者应该更准确地研判形势，不能对风险过于乐观。