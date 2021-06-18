来源：中时电子报

旺报社评

15头从云南一路向北迁徙的野生象群，不仅红遍了中国，还红到了世界各地，为中国演出一场生动的大象直播秀，展现了中国的风土人情、城市建设、人们对自然生态保护的热情、人与动物的和谐相处等等。西方媒体在报道时卸下了滤镜，让西方观众看到中国原本的面貌，中国在不经意之间，有了一次正面、可爱的外交形象展示。

用亲切拉近与其他国家距离

此次野生象群北迁持续这么长时间，引起全民围观，虽然是偶然事件，但官方动用行政资源追踪、保护野象迁徙的过程，却真实显示了中国长期以来对自然生态的保护工作。有趣的是，象群北迁事件在偶然间缓和了中国“战狼外交”形象，让中国形象变得亲切生动，契合习近平所提出的要打造“可信、可爱、可敬”的中国形象。

中国官方早就认识到国际传播的重要性，也一直努力在做，但效果不如预期。中国过去在国际传播投入了许多人力、物力，但都比不上这次象群北迁的传播效果，这给中国的国际传播带来新的思考方向。

首先，展现自然的美和人心的爱。保护和尊重自然、寻求人与自然的和谐共处之道，是世界的共同语言，能够得到认同。北迁象群在艰难跋涉过程中，中国官民共同展现了善意：政府部门提前开展监测预警，投喂它们喜欢的食物；有村民表示愿意让大象尝尝自家的玉米；大象睡了，工作人员就会把无人机调到最高高度以免吵到象群休息；卡车司机阻挡象群上高速路，并在危险地带用挖掘机帮助象群开出一条路。

尊重生命权，是尊重人权的延伸，也是地球命运共同体的自然体现。全世界最美的风景都离不开人，象群迁徙的过程，有人引导、有人投喂、有人观赏，赢得了世界温柔的目光，中国也藉此获得了世人的赞许：“大象知道，中国是个好国家”、“一个日本人不常听说的中国边陲省分，能在动物保护上动用这般力量”、“可爱的人们，（中国）地方政府干得漂亮。”

人象和谐相处的故事拉近了中国与其他国家的距离。中国以“战狼”之姿维护自身权益的同时，也需要温暖、知性、能与世界同频共振的价值观表达。

其次，展现真实而立体的中国，才能消除偏见。过去，中国的外宣工作主要是官方媒体，传播效果有限，其中原因是受制于官方话语体系，形象单一。这次象群北迁过程得到全景式多角度呈现，在无意间让世界看见一个真实立体的中国。

需要更灵活地说好中国故事

在镜头里，有大象憨态可掬的情景：大象们走进农户家里打开水龙头喝水却忘了关上水龙头；不小心吃了村民的酒糟醉倒；小象滑入水沟，大象家长努力帮助它爬出来；象群在草地上依偎着排排躺着睡觉。镜头里，当地的人们井然有序迎接大象的到来。一位村民说，大家在紧急撤离点等候时，不敢出声，怕惊扰到象群，也因为象群经过自己的家而感到吉祥、吉利。

镜头里当然还有中国自然保护区的美景、昆明等城市建设的现代化，以及脱贫后的乡村面貌。外国人看到这些情景，赞叹是发自内心的。一位日本转播主持人说，他们遇到的中国警察非常礼貌而且友善。

外媒长期以来对中国形象的固化思维和刻板印象，一时难以改变，中国需要透过更灵活的媒体传播方式，让世界看见真实的中国。“借嘴说话”与“自己说话”同样重要。象群北迁首先经由中国媒体的报道，产生了话题性，引发了外媒的兴趣。日本各大电视台通讯社等都做了大量的报道，日本媒体记者几乎全程跟踪象群迁徙过程，还请了权威的动物专家对大象的习性、中国方面的做法进行解读。BBC、CNN、《纽约时报》、《华盛顿邮报》也难得以正面视角称赞中国，对中国官民对自然与动物的爱护表达肯定与羡慕。一群大象让外媒脱离了意识形态偏见，值得中国好好思考，怎样才能“说好中国故事”。

马来西来前总理马哈地曾说过：“中国是一头大象，是一头温和的大象，她虽然大，却不会伤害任何国家。”中国何不以“大象”自我定位，用“大象外交”取代“战狼外交”呢！