台湾青壮世代将成疫苗之乱最大受害者

来源：台湾《联合报》社论

台湾这波疫情已有近一万四千人确诊，五百多人死亡；而台湾唯一赖以彻底解决疫情的疫苗，则从购买、排序到施打都发生不同状况的混乱。除了订购及产制疫苗游移失策，加上特权私心作祟，使得政府原应充裕供应的疫苗变成必须严格排序列管。僧多粥少的结果，民众已失去选择疫苗的权利；若依此状况发展下去，疫苗之乱的最大受害者恐将是台湾的青壮世代。

卫福部长陈时中声称，十月底前将让六成民众至少施打一剂疫苗，亦即约一千四百万人接种。但如此庞大的疫苗从何而来，则完全是未知数。尽管政府声称八月底前将有一千万剂疫苗送达，但半年多来官方说法一变再变，宛如画饼充飢。以现在我们手上已施打和已取得，加上美、日两国口头承诺将捐赠数量，距离政府宣称的一千万剂目标，仍有三四百万剂的落差。换言之，这其实是一张空白支票。

检视政府目前匡列的十一类优先施打对象，从第一类的“医事人员”到最后一类的“五十岁到六十四岁成人”，人数已多达一千五百万人。由此排序看，以最乐观的估计，进口疫苗顶多只能涵盖到六十五岁以上的人口。就算鸿海创办人郭台铭捐赠的BNT疫苗获准进口，也只能涵盖到第十类的“重大伤病患者”罢了，无法及于第十一类的五十岁到六十四岁的成年人。何况，上述谈的都只是供施打第一剂，若要完成两剂接种，就更遥遥无期。

亦即，要弥补接下来的疫苗缺口，台湾只能寄望仅经二期临床试验、尚未验证保护力，且无法取得国际认证的“国产疫苗”。除了认证和保护力问题，两支台产疫苗还有另一个问题，就是在试验过程中因高龄受试人数不足，未必能提供给六十或六十五岁以上长者施打。对此，最近传出卫福部研拟用“年龄分层授权”的方式，以“排除年长者施打”作为解套。但如此一来，无论就施打条件或疫苗供应数量看，青壮世代除了施打台产疫苗，可能已别无选择。

简言之，全台六十四岁以下的人口，若不属于医事人员，又非“维持政府运作”或所谓“高风险”的族群，都将成为被国际认证之进口疫苗拋弃的一群。境遇最惨的，是五十岁以下的青壮世代，他们是当前社会运作的中坚分子，却将变相成为台产疫苗的“三期临床试验”对象。这真是情何以堪！

当然，进口疫苗并不是完全没有问题。目前国际认证可供十八岁以下青少年施打的疫苗，只有BNT疫苗；但这支疫苗采购一再卡关，眼下前途未卜。至于台湾已取得的莫德纳和AZ疫苗，则只能供十八岁以上民众施打；其中AZ疫苗的副作用，在青壮和年长族群亦产生不小疑虑，多国已宣布弃用。如此一来，“年长没得选，青壮靠国产、年少没得打”，势将成为台湾疫苗接种的最大困境。

其中风险最大的，要算是青年和青少年族群。这个年龄层的人口，正好是支持民进党的主力族群；但在疫苗之乱中，他们却成为最没有选择的一群，这是何其讽刺！青年世代是未来社会中坚，也是活动力最旺盛的一群；如果接种台产疫苗无法使他们产生足够的保护力，他们极可能成为下波变种疫情最大的潜在破口。

蔡政府一再强调，“已为购买疫苗尽最大努力”，但事实显非如此；BNT疫苗迟迟无法来台，就是最鲜明的反证。青壮世代可能万万没想到，蔡政府为护航台产疫苗放弃代工，又因反中弃买BNT疫苗，最后竟使他们成为政府错乱疫苗政策下的最大受害者。