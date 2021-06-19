神舟十二号成功发射 中国太空站将成“全球唯一”？

中国空间站目前成为太空仅次于国际空间站的存在，而美国航天局NASA曾宣佈国际空间站或在2028年退役。神舟十二号飞船的发射，让“中国或将成为全球唯一拥有空间站的国家”再度成为热门话题。

官媒央视财经新闻6月18日报道称，如果目前在轨运行的国际空间站，在未来几年内按计划退役，那么中国可能将在相当一段时期内成为唯一一个在太空中运营长期在轨空间站的国家。

报道指，目前除了中国在建的空间站之外，多国联合建造的国际空间站还在地球轨道上运行，不过由于设备老化，它正面临退役。

由美国、俄罗斯、加拿大、欧洲航天局成员国和日本等16国于1998年开始联合建设，先后经历12年建造完成，总投资超过1000亿美元。

世界各国在太空探索历史上，曾多次建设空间站。1971年至1986年，苏联开始首个空间站计划“礼炮计划”，该计划于1971年至1986年间发射一系列九个的单模块空间站。其中，礼炮1号（DOS-1）成为人类历史上首个空间站，但不幸的是三名航天员在返回时因机件故障死亡。礼炮1号于1971年10月11日在大气层中烧燬。

其后，美国于1973年首次发射空间站“天空实验室”；苏联于1986年再度发射模块化的“和平号”空间站，服役至2001年。

1998年，美国国家航空航天局（NASA）、俄罗斯联邦航天局（RFSA）、日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）、加拿大航天局（CSA）和欧洲空间局（ESA）共同建造国际空间站项目。国际空间站的建造还未完成，它是目前人类拥有过的规模最大空间站。

值得注意的是，1994年，中国曾申请加入以美国为主导的国际空间站项目，却被美国以 “防止太空技术扩散” 为由拒绝。之后美国推出法律，不允许任何含有美国零件的卫星交由中国发射。

中国则在2011年开启天宫号空间站建设。当时美国已完全禁止两国航天领域的接触。

2021年4月29日，空间站核心舱天和号核心舱在海南文昌航天发射场发射成功。据中国航天此前透露，2021年至2022年期间将择机发射多艘天舟号货运飞船、神舟号载人飞船、空间站实验舱I（问天）和实验舱II（梦天）与空间站对接。预计在轨寿命十年以上。

目前，在轨运行的国际空间站只剩中国天宫号空间站和国际空间站。中国航天科技集团董事长雷凡培在2016年曾表示，到2024年国际空间站退役时，中国可能成为全球唯一拥有空间站的国家。不过在2018年，NASA宣佈将国际空间站在轨时间延长到2028年。

值得注意的是，如果国际空间站在未来几年内按计划退役，那么中国可能成为唯一一个在太空中运营长期在轨空间站的国家。

据报道，美国宇航局计划2024年建立在月球轨道的空间站，而中国及俄罗斯在2021年3月宣佈合作在月球轨道或表面兴建一个科研站。

