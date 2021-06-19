疫情民心之战 谁将胜出

来源：台湾《中国时报》社论

新冠疫情肆虐，全民皆受其害，同岛一命绝不应只是口号；但这场冲击全球的百年大疫，在台湾不仅像是一面哈哈镜，扭曲了执政当局对许多状况的正常应变，更像是一面照妖镜，照出了政治上党同伐异的乱象。民进党政府因意识形态和政治因素作梗，导致台湾从防疫模范生沦为抗疫后段班，除了民间团体捐赠疫苗的善举频遭刁难之外，地方民选首长积极自救，对防疫措施的呛声与动作不断，甚至有时还带著中央跑，形成台面下另一场微妙的竞逐民心之战。

打压柯侯引起反弹

这其中，尤以疫情重灾区的台北市长柯文哲、新北市长侯友宜两人最为凸显，而民调也显示，柯、侯二人在防疫作为上，肯定度常常高居前两位；相对地，柯、侯二人也成为绿媒、绿营网军与民代炮火攻訐的焦点。从成为疫情重灾区本该备受抨击的挑战，却能翻转为柯、侯两人大展身手，藉此赢得民意的良机，此中既有柯、侯二人的努力表现所致，更有外在大形势与民心激盪的变化，在民进党的全力打压下竟然产生反效果，未来又会有何影响发展？非常值得玩味。

无疑的，柯文哲更像是整个“逆时中”地方政府里的领头羊，从他迅速在辖区设置快筛站，戳破陈时中的“嘉玲”神话，又率先下令高中以下学校停课，逼得教育部决定让全国学校都停课；到徵召辖内许多旅馆，让轻症者在旅馆内治疗，不占用医院专责病床，并徵召退休医疗人员支援；再到宣布免费打疫苗，急得府院连夜抢发新闻“澄清”中央早已编列公费预算；现在柯又宣布万华已是非疫区，强调就算没有疫苗，再给1个月时间，台北市也能做到清零，每一步俨然都精准抓到抗疫要点、打中民心、牵动中央跟进。

柯P因具备医学专业背景，又拥有首都行政权，才能以自信的底气言人所不能言，适时推出创新作为，这些都是他在抗疫大战中能超越一般政客、如鱼得水的主因。尤其他连任市长后，更能将其“怪咖”风格发挥得淋漓尽致，将政治语言充分融合民意感受，例如“民进党打我的拚劲，如果用在防疫、买疫苗，就不会把状况搞成这样子”、“别国都在防疫，只有我们在防疫苗”等反讽金句源源而出，虽然酸味十足，褒贬互见，却也让许多人叫绝不已，成为媒体标题传颂。

柯文哲出道政坛7年，卷起千堆雪也毁誉参半，不喜欢他的人批其为“变色龙”，但他至今堪称“不死鸟”；曾经叱吒风云，中间历经跌宕起伏，总能谷底翻身，如今因缘际会，他又似乎满血復活，看在泛蓝支持者眼里更是百感交集。

绿衰败蓝未必胜出

泛蓝支持者对柯P有一种又爱又恨的情结，当初正因认为国民党不成材，柯又与民进党闹翻，因而才寄希望于虽属“墨绿”却有实力扳倒民进党的柯；这两年柯的声势走低，此议已少有人提及，如今柯与民进党更成水火难容，柯却因疫而再起，情势似又有新的变化。然而，柯虽因抗疫而表现耀眼，重新燃起民意对他的赞赏，但距离2024总统大选还远，柯的声势还能持续到那时吗？中间的变数其实还很多。如今民怨沸腾的情势犹如2018大选前的翻版，这是民进党自己都默认的，但民进党可能重蹈2018地方大选惨败的预测并不新鲜，重点仍在2024的总统与立委选举完全是另一回事，如果历史“重演”，民进党还是会先惨败，然后全赢。

说穿了，真正的关键还是在，国民党为什么会如此被看衰？在这场抗疫大战中，无论是批判监督执政党或为受苦民众争取权益，国民党、江啟臣、朱立伦几乎可说不见踪影与力量。对于2022县市长选举，民进党早已“超前部署”，把疫灾甩锅给非绿执政的双北市，就是明显地切割南北战略，国民党可有警觉与“反超前部署”的对应良策？

绿色执政的衰败，不见得就是蓝营的重返执政，情势推演下去，国民党有3个必须面对的问题，一是如何将胜选气势与重返执政的合理性延续到2024大选？二是侯友宜的角色应如何充分运用、如何透过“地方执政联盟”的表现功能，扩大中间选民的认同、改变民意对国民党的观感？三是如何处理或因应与柯文哲、民众党的合作？

全民抗疫，此时谈政治、算权谋，都会遭致民意的反感与唾弃，但人民的眼睛是雪亮的，这一场在人心深处翻腾较劲的民意战斗，是非公道终究会清楚呈现。