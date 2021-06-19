去年疫情爆发初期，当时笔者就断言，疫区将成为最露骨人性实验室。面对疫病威胁死亡压力，人间是否有情？世上是否有爱？谁能奉献牺牲？谁将自私自利？马上就会见到真章。

回顾当时台湾与全球其他各地隔岸观火冷嘲热讽，结果没想到现世报来得又快又猛，各国手忙脚乱纷纷被病毒打出原形。台湾防疫在无所不用其极粉饰掩盖下，虽然在帐目表面上显现出漂亮数字，但专业人士怀疑与公众担忧从来未曾中断。

而台湾毫不自重自爱，反而如此表面假象当成政治宣传吹嘘资本，在国际社会高调表态放话，如今疫情产生破口，透过各种原先坚持拒绝筛检作业，让疫情图像逐渐浮现，同时亦受尽各国讪笑与媒体嘲弄，真是完全咎由自取怪不得人。

如今蓝绿社会贤达都有染疫身亡，各自同温层内几乎看不到谅解与人性，只是不断嘲讽对方政治表态，最后反而自取其辱；还有政治人物出面惺惺作态，表示同情对方团体即将覆灭，其实是毫无诚意，根本就是拐弯抹角诅咒对方。

吾人必须承认，台湾社会极化到如此地步，在如此严峻疫情威胁下，政府还在对各方要捐助疫苗多方留难，执政派系更在暗中较劲，将疫苗进口把关放行决策，当成斗争议题用来相互詰难政治对手。

同时对于特定对象，诸如张亚中教授所打算捐赠疫苗，更将对方当成空气，彷彿毫不存在。连蹭一下张亚中教授所能产生政治效应都看不透，当初在陆委会主委任内，到底搞通两岸关系眉眉角角没有？

说实在话，面对大陆捐赠疫苗压力，绿营就是不愿接受对方善意，亦不愿意让民众产生任何感受。讲穿了就是绝对要维持双方互动只有恶意交锋假象，阻断任何能够改善两岸关系之契机。此种政治基调，其实就是证明绿营处理两岸关系，就是政治挂帅更以斗争为纲，绝对要使尽浑身解数，运用所有认知战手法，不容许双方民众产生互动善意，否则就无法大做手脚从中取利。

而在野党亦好不到那儿去，内部不同派系各自喊话，张贴文稿攻訐政治对手，政党主席对于本身党员、社会贤达与宗教团体出面要捐赠疫苗，不是刻意漠视，连个通话致意都做不到，就是下令执政县市首长不能配合运作，假若瞻前顾后格局如此，可能永远只能端著饭碗，在政治饭局门口乞讨，但却不得其门而入。

政坛斗到团团转，都在考虑未来那几个政治潜力股，会不会因为防疫不力行情下跌，所有放话打击都在考量下次选举；抱怨陪着双北在坐牢，更是戳穿“同岛一命”这个最睁眼说瞎话之政治谎言。

猪队友杀红眼到如此地步，其实就是脑袋只有选举那根筋，因此才会在各种情境下出错，让周边邻邦政府透过正式发言管道，严肃否认台湾社会各项政治操作传言，让人打脸打到乒乓作响到不行。

朝野政客们，拜托以苍生为念，要打电话致谢表态，总是每个打算捐赠者都要顾到，怎能大小眼刻意漠视任何人？政府可以挡得住大陆疫苗进口，但却拦阻不住乡亲飞越海峡去接种疫苗保命，而且这个时候，不论是蓝是绿都拿台胞证去登记注射，政治立场在病毒前面可真是毫无防护效用，台湾价值亦无法让病毒不侵。

台湾社会如此极化下去，最后当面对战争威胁时，谁还敢期待全民团结同心赴战？政客们面对救助选民性命时，还要如此算计，还敢奢望选民手中那张票吗？防疫不忘政治算计，最后大家同归于尽，政客们想通了吗？

作者：张竞，中华战略学会研究员