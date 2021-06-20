台湾疫苗政策要有弹性 超前部署

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

各国对抗冠病疫情进入关键时期，藉由大规模施打疫苗后达到群体免疫，进而让民生经济回到疫情前。台湾取得疫苗与施打的速度不如欧美各国，政府和民间都意识到加速施打疫苗才能终结疫情。对产业界而言，施打疫苗的重要性不只在于公卫层次，还牵涉到疫后经济发展的布局，政府需要有更透明的疫苗政策与执行弹性，才能给产业界能依循的方向。

当前台湾取得的疫苗可供施打的总量还不到人口比重的一成，政府的当务之急是要取得更多疫苗，让至少六成的民众能施打。目前包括Delta等变种病毒在印度、英国的散布能力来看，台湾施打疫苗目标要注射至少两剂，才能让民众有对抗变种病毒的能力，这也会影响未来开放边境的管理，若没有发挥疫苗的完整保护力，台湾就不可能大规模的开放边境。

政府除了要加速取得疫苗，也应透明告知产业界疫苗取得的进程，因为这会影响企业拟定未来一段时间的经营策略，包括人力部署与商业策略，都跟疫情发展的进程密切相关。今年以来政府对疫苗取得的资讯多次改变，我们可以理解政府采购疫苗的困难度，但若不能提供民众一个可参考的疫苗施打进度，不利产业界拟定经营策略。举例来说，政府的目标是在今年10月前完成六成的民众施打疫苗，若真能达到此目标，当然是一大利多，但产业界的疑问是真的能在四个月内兑现这项政策支票吗？

此外，疫苗的品质与国际认证，也值得关切。美国、英国与韩国等施打疫苗速度较快的国家，会从今年夏天起陆续解封，除了国内民生活动恢复，边境的解封是下一个目标。各国正在拟定疫苗护照的认定标准，宽松的条件是采纳WHO认证的疫苗，也有国家采严苛的标准。疫苗护照不仅是影响未来民众出国旅游的资格，对产业界的商务往来更是影响重大。

疫苗护照是疫后国际人流的重要凭证，进出各国将可省去核酸检测费用与自主健康管理时间，这对产业界在国际间的商务活动影响重大，政府在提供民众疫苗时除了最重要的安全性与有效性外，也必须被国际认可，尤其是台商常往来的中国大陆、美、欧、日、韩与东南亚国家，政府必须尽早展开与这些国家磋商双方疫苗护照的认定，以利未来边境解封时双边的商务往来能迅速回到往日的便利。

由于目前取得疫苗难度仍高，自产疫苗仍须经过国际认证的考验，政府必须实施更有弹性的疫苗政策。首先应给予民间更多自主进口疫苗的弹性，目前疫苗采购虽然仍控制在欧美大国手中，但随着产量的提升与新疫苗的推出，都可能让民间采购疫苗露出曙光。

此外，不少民众已经在海外施打了WHO认证的疫苗，但政府基于防疫考量仍不同意这些打完疫苗的民众返台可以减少检疫程序，我们建议政府其实可以有更严谨的认证程序，对于已经施打两剂疫苗（娇生疫苗只要一剂）的民众，在经过一定时间后进出边境，可比照现行对机师采行的较短检疫时间，这对产业界进行商务活动将会有很大助益；民众在海外施打合格的疫苗，也可减少台湾疫苗供给不足的问题。

新冠肺炎疫情冲击全球经济一年半，在各国逐渐施打疫苗下，我们已看到疫情走向终结的曙光。台湾因疫苗供给不如预期，可能比欧美国家晚半年到一年解封。

未来新冠肺炎疫情极可能走向流感化，必须依靠每年常态性的施打疫苗，一个更有弹性与可实践性的疫苗采购与注射方案不仅能保护民众健康，更能成为产业后盾。