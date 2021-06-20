分裂的美国与多极化的世界

来源：联合新闻网

作者：周阳山

美俄高峰会在瑞士日内瓦匆匆收场，尽管双方都强调对话具建设性，但正如各方会前预期，并未达成历史性的突破。

年迈的拜登总统连日来行程紧凑、师困马疲，既劳累又显焦虑。他面对记者逼问，明显动了气，后来又回过头道歉。但共和党人与前任总统特朗普立马强烈负评，指责这是三十年来美国对俄罗斯最大的让步，却未得到相应的收获。

另一方普京却展现他一贯自信与硬气，对美国霸道作风和侵犯人权多所指责。他在记者会上对美国媒体不假辞色，特别批评今年1月6日华府警察枪杀了在国会抗议的民众，这包括一位女性，实系罔顾人权。另外，美国都市中黑人及少数民族面对警方暴力的卑微处境，以及在阿富汗滥杀无辜平民的事例，也反映出美国对自身的违法行径，实采双重标准，不足为训。现在却又对外国政府横加干预，系宽以待己，严予责人。

但更严重的警告，则是普京在会前对记者的一番话，他告诫美国人应记取苏联解体教训，要避免因内部分裂而导致帝国崩溃。这席话，竟由苏联继承国俄罗斯领导人亲口说出来，真令人感慨！

在拜登上台后，亟亟于补救前任特朗普的甩锅与乱政，企图凝聚分裂的美国，形成新的国家共识。他推动耗资逾六兆美元的三大计划，以期提振经济与就业，夯实各项基础建设，并改善教育措施、族群关系和社会福利，目的是重构美国霸业基础。但是这些计划和预算案面临国会的挑战和共和党人的阻挠，这正是拜登的心头之患。

在对外关系方面，美俄间的对抗已是既成事实，近年因北约东扩、乌克兰、克里米亚、白俄罗斯、北溪二号等问题而不断走下坡，这一次高峰会无法解决双方累积的严重分歧，但能够重啓两国对话、恢复使节派驻，则是好事一桩。

至于美中关系，拜登的作法是拉拢盟邦一致行动，维持合作与激烈竞争，但也要避免武力对抗，尤其是防杜擦枪走火，以免酿成巨祸。

这是拜登上任后第一次欧洲之行，Ｇ7各国给美国留面子，但法、德等国却明言，中国并非北约的战略敌体，对欧洲无安全威胁，欧盟与中国的关系是合作而非对抗。由于欧、中之间的贸易总额业已超越美、欧，美国若要联欧抗中，恐怕更需考量欧洲的自身权益。由是观之，美欧之间的分歧已日益明显。

究实言之，当今美国面临的真正困难主要还是来自内部，包括滥印美钞、通货膨胀、高失业率、生产力不足和族群关系恶化，以及两党尖锐对抗与社会两极分化，这些因素势将恶化为整体的霸权危机。这也正是当年苏联解体缘自内部分裂的深切教训！

拜登年近八十，欧洲之旅风尘仆仆，相当辛苦，而美欧峰会尤为举世所瞩目。但它反映的却是美国独霸时代的式微，在未来一段长时间里，美、中、欧、俄多极化的新时代，将会逐渐取而代之。

作者为中国文化大学教授