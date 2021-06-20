中西方疫苗竞争 接种产能定输赢

来源：明报

明报社评

七大工业国（G7）峰会承诺，未来一年内将向全球贫穷国家提供10亿剂新冠病毒疫苗。G7各国已有近半数人口接种至少1剂疫苗，但据世界卫生组织（WHO）数据，全球的疫苗接种率却不到13%，非洲更仅有2.2%。而中国宣布，迄今已向80多国捐助、向40国出售疫苗，总数约3.5亿剂。G7与中国，似乎有意在疫苗接种和输出上一较高下。未来决定竞争的输赢，一要看疫苗接种速度，看谁能率先形成群体免疫屏障；二要看疫苗产能及输出速度，看谁能更快地造福更多人群，并取得更大市场。

在疫苗接种方面，美英等国由于近水楼台，提前超量抢购大批疫苗，已经一马当先。截至本月中，已至少接种一剂疫苗的成年人比例，英国逾75%，美国则有64%，加拿大超过65%，而法德意3国也都接近或达到一半。中国的接种剂次已逾9亿，覆盖人口6亿多，接种剂次和覆盖人数都居全球首位，惟接种率仍落后英美加等国。

内地疫苗接种加速

剂次人数全球居首

不过，中国的疫苗接种正在加速追赶，接种剂次从1亿到2亿用了25天，从2亿到3亿用了16天，而从7亿到9亿仅用了12天。目前，内地每日均维持逾2000万剂接种量，预料未来一个月接种比率可以追平甚至超越G7大部分国家。

高接种率有赖于疫苗的充足供应，印度本是世界最大的疫苗工厂，曾被视为欧美疫苗的主要代工基地。但人算不如天算，先是疫苗工厂失火，后又遭第二波疫情袭击，令印度自顾不暇，3月起已停止疫苗出口，在这场疫苗竞争中率先出局。

凭藉传统的研发和生产实力，西方国家目前仍然占据疫苗市场的主导地位，但疫情前在全球疫苗市场微不足道的中国疫苗，也有急起直追之势。根据网站“Our World In Data”6月初的数据，在全球211个接种新冠疫苗的国家或地区中，使用辉瑞BioNTech、阿斯利康、莫德纳（Moderna）和强生（J&J）的国家和地区占199个，占比94%。而使用中国疫苗的国家或地区有80个（中方数字称已获90多国批准使用），占比近四成。到目前为止，中国疫苗国内接种加输出合计约13.5亿剂，占世界总产量逾半。可见之前无足轻重的中国疫苗，在一年间成为几乎占全球市场半壁江山的抗疫主力军，答案就是精准的形势判断、高效果断的决策以及庞大的工业产能。

疫情爆发后，中国迅速制定了疫苗史上最宏大的研发生产计划。武汉封城第3日，国家疾控中心已成功分离病毒株；第一时间启动疫苗研发，并布局了灭活、信使核糖核酸（mRNA）等5条技术路线，仅国药一间公司就斥资10亿人民币，启动两个灭活、一个蛋白重组共3个疫苗项目。全国现有21款疫苗进入临牀实验，国药、科兴两只疫苗已获WHO批准，列入COVAX（新冠疫苗全球获取机制），一针过的康希诺疫苗，下半年也有望列入该计划。

研发生产力爆发

一年变疫苗大国

产能方面，中国也体现了强大的基建和制造业优势，大部分新建工厂的土建工期都压缩到3个月以内，至今年元旦，全国共有18家企业展开了疫苗产能建设，并都采用国产设备。科兴3期共20亿剂新建年产能，4月已全部投产；国药在前两期共20亿剂产能基础上，上月初厂房封顶的北京生物3期“108车间”，年产能达10亿剂，是全球最大单一疫苗车间；康希诺上海、天津两个基地，总共亦有7亿剂产能。此外，安徽智飞的重组蛋白疫苗，年产能约4亿左右；正在智利做3期临牀试验的深圳康泰生物灭活疫苗，设计年产能是2亿剂。可见，中国疫苗今年总产量可达60亿剂。

根据各公司公开资料，在今年内，辉瑞（复必泰）疫苗已有13亿剂订单，美国莫德纳产能或达10亿剂，强生在今年产能超过10亿剂，英国阿斯利康全球产能约30亿剂。以此出货量计算，以G7各国加上澳洲、韩国等盟友的总人口，可谓绰绰有余。但近期疫情在欧洲特别是英国反弹，令G7国家对疫苗的输出仍然取态谨慎，以致美国向人口130多万的加勒比国家特立尼达和多巴哥提供480剂疫苗，成为笑柄。而中国之前已向该国捐赠了10万剂疫苗，该国政府亦采购了20万剂中国疫苗。

中方已承诺将疫苗作为“全球公共产品”，内地疫苗企业同多个发展中国家展开合作生产，部分疫苗原液已运往巴西、印尼、埃及、阿联酋、巴基斯坦、马来西亚等国，启动境外分包装。预料在国内疫苗接种达标之后，下半年中国疫苗输出量将会大增。

本来以中国加欧盟的疫苗产能，若能统一公平分配，应可达到WHO预估的全球所需110亿剂的疫苗总数。但疫苗出口也难免受地缘政治干扰，加上前期研发生产投资亦需收回，因此，各方将疫苗竞争与扩大影响力、占领市场相联系，也是疫苗输出的现实。人们只希望，这种竞争是良性的，而不要损害全球的抗疫大计。