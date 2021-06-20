与莱希关系密切 伊朗革命卫队“外交角色”受关注

伊朗总统选举的计票结果显示，极端保守派候选人莱希当选。即使新伊朗核协议赶及在莱希上任前达成，他的上位对伊朗国内政治以至外交局势的影响仍有很多未知数。莱希本人外交履历有限，外界只能从其强硬保守派立场以至跟革命卫队的密切关系去估计。特别是革命卫队在原圣城旅指挥官苏莱曼尼去年被美军刺杀后势力不复当初，该支最高领袖“亲兵”会如何延续甚至提升既有的外交影响力，仍存在不少变数。

最高领袖“亲兵”享政经特权

革命卫队是已故最高领袖霍梅尼在两伊战争时期成立以扞卫神权统治体制的“亲兵”，但在哈梅内伊任内角色远超原先定位。哈梅内伊以中级教士的身份接任最高领袖，初期权力基础不稳，除了依赖拉夫桑贾尼等权贵家族支持，还要借助革命卫队的军权力撑。过去约30年来，哈梅内伊与革命卫队形成许多伊朗观察家所指的“共生（symbiotic）关系”，即前者予以政治和经济特权，换取后者全面拥护决策，甚至执行打压异见等任务。苏莱曼尼生前被视为哈梅内伊的头号亲信，革命卫队辖下巴斯基民兵据报更是由哈梅内伊之子穆吉塔巴统领。

革命卫队的政治特权可体现于多位军官出任政治高职，例如前总统艾哈迈迪内贾德和国会议长卡利巴夫等；负责建立境外民兵网络的圣城旅对外交更极具影响力，外长扎里夫在4月外泄的访问录音中就曾承认，苏莱曼尼总会在自己往谈判前过来下达指示。经济特权方面，革命卫队涉及各行各业——鲁哈尼任内推动经济改革，正是寻求削弱革命卫队的经济网络，故招至巨大反弹。

对哈梅内伊和革命卫队而言，苏莱曼尼之死是巨大损失，但这不代表革命卫队失去地位，跟其关系密切的莱希上位便是例证，只是伊朗政局尚有许多扑朔迷离之处。莱希如今被视为下任最高领袖的大热门，但部分专家对哈梅内伊的盘算仍有其他揣测，例如其子穆吉塔巴的未来角色，以及会否改行议会制，甚至以教士委员会取代最高领袖一职等。这些变数会如何影响伊朗内部权力互动，以至革命卫队在外交政策上的角色，尚待观察。