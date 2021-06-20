拜登对俄软对华硬 普京成峰会赢家

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登与俄罗斯总统普京举行峰会，表面上美俄关系无突破，实际上美俄已各取所需。拜登放弃了同时打压中俄的政策，与俄国缓和紧张关系，可让他集中精力遏华，因此放声气十月的二十国集团会议上可与习近平举行峰会，直接向华施压。普京则乐于与拜登外交休战，让美国遏华，中国须向俄方释出更多政经利益，以换取中俄合力抗美；又藉联中反美，美国无暇他顾，俄国可拓展在中东等地的影响力。在中美俄互动中，普京是最大赢家。

拜登的欧洲之行，主题就是遏制中国，他要重新团结G7、北约和欧盟，扩大打击中国的联盟，另一重头戏是与对手普京举行峰会，缓和美俄紧张关系，以集中力量于对华围攻。

改变左右开弓 对俄吹和风

拜登今年初上任总统后，左右开弓，既打中又制俄，已两度出手制裁俄罗斯，包括三月时以俄国拘控反对派领袖纳瓦尔尼，制裁多名俄国高官，继而在四月又以俄罗斯干预去年美国大选、网络攻击美国等原因，加大制俄力度，包括禁止美资购买俄国政府债券等；在地缘政治上，拜登又轰炸俄国在中东的铁杆盟友叙利亚，以及在四月俄乌军队边界对峙时，拟派军舰入黑海撑乌克兰；拜登更公开指控普京为“杀人犯”。

拜登遏制俄罗斯的行动，令美俄关系陷入冰点。然而，拜登终认识到美国没有足够力量同时遏制中俄，反令中俄更团结抗美，欧洲盟友亦不希望美俄闹得太僵，影响欧俄既斗争亦沟通，可管控分歧的格局。拜登在中俄之间只得选择缓和与俄国冲突，以便全力打击中国。

拜登肯与普京召开峰会，就是外交政策转向的重要讯号，且为缓和美俄紧张关系，他更取消制裁俄德天然气管道北溪二号，向俄罗斯和欧洲释放善意。

拜登求和不求战，对俄国反对派领袖被拘捕、俄国网络攻击美国、威胁乌克兰等议题，都没有咄咄逼人，令峰会会面气氛变得较和谐。拜登在会后称，双方有分歧亦有共通点，俄罗斯不追求新冷战；普京更形容会面“有建设性”、“富有成效”。两人为向外界显示美俄关系有所改善，出乎外界意料地发表一个联合声明，并同意让美俄大使各自回归驻在国，动作虽小，却象征美俄是可以有共识的。

拜登在美俄峰会中取得的最大成果，是两国外交休战。再加上他访欧巩固了七国集团、北约和欧盟友谊，为联手制华打下基础，故放出风声拟十月二十国集团峰会，安排习拜会，加力向中国施压。

至于普京亦乐见拜登退让，此令俄国在中美俄三角博弈上取得最有利位置。其一，美国为换取俄罗斯休战，在两国争议议题上已放低声调，不再大力追究俄国干预美国大选、网络攻击等，且拜登势会减少狙击俄国，对其反对派及乌克兰的支持力度亦可能下降，普京在遏制国内反对派、逼乌克兰议和时，将可更顺利。

集中打压中国 令渔人得利

其二，拜登集中精力打遏中国，对其他对手似有松手之意，这将有利俄国在地缘政治上扩大影响力，尤其在中东、东欧、中亚的扩张。

其三，拜登全力遏华，给予普京更大谈判本钱要求中国让利。拜登在峰会后的记者会挑拨中俄关系，说俄罗斯正被中国压逼，但他这个小动作只会是徒劳。普京深明美俄敌对关系只是缓和，美国对俄打少两拳而已，美俄难成盟友，俄国不能在美国身上取得利益。

但中俄则不同，两国无论在经贸互补、开拓中东和中亚等地的政经影响力，以至联手抗衡西方对中俄压逼等，都有合作和互利空间。只是在合作之时，谁的话语权更大、谁得的利益更多，就要互相协调。美国主力针对中国，中国有更大需要联俄反美，令俄国在中俄合作时，可促使中国让出更多利益。中美相争，俄罗斯则渔人得利。