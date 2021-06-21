疫苗与狗命 轻重与缓急

美国政府援助台湾疫苗顺利启程，在疫情被错误决策搞到如此水深火热之际，能够获得友邦伸出援手，不论是基于解救在台协会日前失言所造成之公关危机，抑或是基于战略算计，希望巩固双方正面互动关系，只要这疫苗能够舒缓疫情，让台湾社会保健防疫产生具体效益，我们都应该诚挚欢迎表达感激！

特别是美国所提供疫苗品牌类型，显现出“他们用什么，我们就有什么”真实诚意，这个才真正做到“人饥己饥，人溺己溺”，从这个观点上更是让人服气。对比东京所援助疫苗，根本上就不会用在自己，不转赠也会过期，不送人到最后亦会丢弃，这种顺手释出所产生差别待遇，衡情论理落后美国岂是只有千里。

目前看到台湾社会长者接种疫苗不断暴毙，引起家属与民众无穷怀疑，尽管网路打手与放话侧翼配合政策不断发送安抚讯息，希望将状况稳定并将疑虑消音，但就是无法让争议平息。此事归根究底就是当初东京欠缺格局，立场未能坦荡因此留下话柄，实在不是台湾乡亲多疑。

其实检视美国援助疫苗过程，绝对不是事出突然冒出晴天霹靂，只是仔细对比各方发布消息先后顺序，总还是觉得台北与华盛顿双方运作缺乏默契。货机行程安排都有前置作业，驻美代表还亲自赶到现场接收疫苗随后送机，但最后却是由美国国务院发言人与在台协会网站抢先发布讯息，随后国际新闻媒体路透社率先报道抢到独家消息，最后层峰在周六深夜透过社交媒体，运用文稿表达谢意，整体作业资讯发布确实值得改进。

美国援助台方疫苗早就预告，此事光明正大因此过程应当保持透明，美国预备加码数量翻倍，更应及早通报发布讯息，假若还要担心煮熟鸭子飞去，难道是对华盛顿缺乏信心？外交作为为彰显双方关系，必然是妥善协调同步对外公布讯息，如此才能显现双方默契，用庶务细节周密铺陈双方情谊。

绿营执政至今，外交规范行事仍然粗糙无比，因此才让高层措手不急，坐视媒体报道独占先机，随后才在深夜急忙跟进，不论幕僚作业与外馆时程算计，确实都要检讨原因，特别是让外界感觉，美国与台缺乏联系，因此才会无法同时发布消息，华盛顿宣布援助疫苗登机，台方立即搭配表达谢意，此等门道精准拿捏仔细，才是真正展现外交实力。

没有想到就在此同时，又传出让人不平讯息；拜登总统透过社交软体，对爱犬离世贴文表示家庭对其深情，蔡英文总统此时配合致意，原本依据社交礼仪，如此表态亦无可厚非，但是对照台湾蒙受重大疫情，民众染疫亡故严重无比，台湾乡亲亲属无人获得总统致电表达悼念，两相比较自然让人感到愤恨不平。

高层幕僚掌握染疫亡故名单根本不成问题，但却未能妥善加以处理，让民众感觉人命不如狗命，完全就是咎由自取。对比处理疫苗资讯与外国政要爱犬性命，高层公关幕僚显然是不知轻重缓急；针对蔡政府执政团队信誉杀伤力最强的，从来就不是内容荒诞的假资讯，而是高层本身缺乏同理心，未经深思熟虑所作所为，最后让民众感受违反基本人情义理的真讯息！

作者：张竞，台湾中华战略学会研究员