拉台积电稀释郭董 并无法垫高蔡英文

来源：台湾联合报社论

郭台铭在脸书的八点喊话，喊出了和台湾总统蔡英文的会晤，还唤出了另一位未曝光的捐赠者——台积电。最后，三方就永龄基金会和台积电各捐五百万剂BNT疫苗达成共识，政府同意提供企业“免责”的授权保证，捐赠者同意做到“原厂制造、原厂包装、欧洲直送”原则。台湾若能迅速取得这一千万剂BNT疫苗，对紓解民众恐慌当然大有帮助；但在疫苗需求孔急的情况下，政府竟还能对一项善举搅入这么多算计，实在令人难以想像。

会晤前数小时，蔡政府才由行政院匆匆释放台积电有意捐赠疫苗的消息，充满猫腻。若果真如行政院所言，台积电六月十日即已主动提出申请，为何此一善举从未曝光，台积电与蔡政府皆极力保密？再说，为何台积电所捐赠之疫苗厂牌和数量，和郭董欲捐赠之来源与数量一模一样，分毫不差？正因如此，外界认为台积电只是被蔡政府拉出来“稀释”郭董捐赠义行之棋子－其过程也许是迂迴游说，恐怕才是更接近事实的故事。

从郭台铭宣布购捐疫苗，迄今已经月余；蔡政府嘴上说会给予协助，实际上却是不断拖延，让卫福部乃至食药署官员和他虚与委蛇。试想，如果不是郭董那日在脸书摊牌，要求与蔡总统直接面谈，此事还不知道将卡关多久。包括台积电的角色，会不会变成“后发先至”，乃至由相对捐赠者演变成“彼可取而代之”，亦未可知。换言之，郭董这次找到了他“隧道里的光”，是他“逼宫”逼出来的。唯有把过程摊在阳光下，才能获致合理而有效的决策；否则，台湾民众对BNT疫苗的渴望，还不知将被延宕多久。

对于台积电愿意站出来和郭董一起捐赠疫苗，我们表示钦佩，实无愧“护国神山”之名。但台积电和郭董的情况，其实略有不同，不可混为一谈。郭台铭既是鸿海创办人又是永龄基金会主要捐赠者，他以六十亿元购捐疫苗，动用的主要是个人资金。但台积电董事长刘德音要捐赠同等金额之疫苗，却是由公司名义出资，虽曾初步取得董事会谅解，却未正式定案，刘德音对内还需要有一番解说与说服。

以台积电营业规模之大，捐购六十亿元疫苗襄助台湾防疫，如九牛之一毛，相信多数台积电董事会成员不致反对，而会乐于促成此事。但换个角度看，蔡政府为了淡化及稀释郭董的捐赠义举，临时拉台积电出来“共襄盛举”，其实是政治对民营企业的无谓干扰。

台积电是全球晶圆龙头，也是有社会责任感的上市公司，平日参与颇多公益活动。但近年，台积电却屡屡被政府当成外交及政治工具运用。例如，去年台积电在特朗普压力下宣布在美国投资卅五亿美元设厂，据称其建厂成本高达在台设厂之六倍，被业界认为其投资是为了“买外交”。这次台积电购赠疫苗，亦传出“晶片换疫苗”的说法，指台积电可能前往德国投资设厂；不仅如此，近日也有传闻它将前往捐台湾疫苗的日本熊本设厂。这些海外投资，若是经过台积电本身的投资精算，那就没有问题；但如果只是为了帮政府换疫苗打“外交牌”，那将是“不务正业”的作法。护国神山企业，绝不应任由政府干预、指导及滥用。

说来荒谬，蔡总统在这出疫苗大戏打得虎虎生风，主要就是藉台积电压一下郭台铭；其终极法宝，就是由政府发给他们一张“免责授权”。看看，好大的恩德天威；要人家捐赠，还要他恩准。如此绕来绕去，最后仍未绕出上海复星的代理，这垫高了总统吗？