台湾科技供应链逼出美国疫苗

美国加码赠台莫德纳疫苗，台湾民众固然乐见，但真正欢欣鼓舞的恐怕是快被疫苗逼死的民进党上下，立刻把疫苗短缺全甩锅给北京施压与蓝营唱衰。

“疫苗外交”在世界各地开打，蔡政府一向亲美反中，台湾本不该成为美中竞逐的战场，台湾民众对于陆制疫苗也多兴趣缺缺，却因政府采购疫苗政策失当，给了北京着力之机，更让台湾与世界的科技链陷入未知的风险。而台湾政府重押台产疫苗的豪赌，让台湾与世界科技大厂难以放心，必须设法自保，否则一旦全球供应链断链，就不单只是台湾内部的危机，更可能使欧美亟待复苏的经济雪上加霜，直接威胁美国的国家利益。美国突然加码疫苗，恐不只是为了与北京角力，而是蔡政府的荒腔走板让其惊醒，再不拉一把，恐将受池鱼之殃。

5月中旬疫情大爆发后，鸿海创办人郭台铭与国际佛光会即表态希望协助购买并捐赠疫苗，敲锣打鼓搞了20几天，政府由冷转温，但始终以拖待变；台积电则鸭子划水，虽少了鸿海的政治联想，但其出手不外透露出两者相同的目的，就是对政府当前疫苗政策完全失去信任，所以必须设法自救。此外，包括竹科与其他外销产业也在6月初向经济部提出团购疫苗的要求了。

6月初京元电子爆发移工群聚感染，起初尚未形成严重警讯。6月6日美国3位参议员访台宣布赠台75万剂疫苗，大致仍不脱AIT处长酈英杰之前透露的方向，美方认为台湾的疫情还不算严重。但随后竹科疫情急速升温扩大，超丰、智邦、台积电设备供应商京鼎、汉唐、力晶旗下的力积电，都传疫情；6月10日台积电递件自保，恐怕与此波电子业的疫情威胁有关。台湾成为美国撤出中国大陆供应链后的替代关键，能否正常运作已关乎美国国家利益，如果连台积电都担忧疫情失控，美国又岂能让此忧虑成真。

另一个原因在于蔡政府将解决燃眉之急的寄望全部重压在台产疫苗，连日本捐赠AZ疫苗时都认知到台湾7月将有自产疫苗供给。但岂料高端本想藉美国食品药物管理局（FDA）之名，以免疫桥接方式在台取得紧急授权上市，却直接遭FDA打枪。《远见》杂志调查更显示，有超过6成的企业主不愿施打高端疫苗。美方清楚知道，甫通过二期临床试验的疫苗，或许可以缓解台湾内部疫情，但作为化解全球产业断链危机的解方，仍远远不足；增加供给台湾国际疫苗于是成为当务之急，台产疫苗只能退位成为最后选项。

上周五蔡总统忽然与鸿海郭董及台积电刘董会面，对企业购买BNT疫苗开绿灯，隔天美国就大举加码赠台疫苗。很多人解读认为蔡总统已掌握讯息，拿美方和台积电制衡郭董。政治盘算或许如此，但这顶多只能扳回蔡总统些许的政治失分，卡郭董疫苗20多天的印象已成；但这其实更透露出美方目前无力提供台湾足够疫苗的困境，因此在自己加码之外，美方官员也透露将授权台湾代工生产疫苗，而蔡政府即使不情愿，也必须接受民间BNT疫苗的外购计划。

真正让台美同舟一命的，恐怕不是表面上的民主价值，而是科技供应链的安全。郭董与民间团体购买疫苗的努力，不管是否存在政治目的，多少可以成为蔡政府要求美方加码增援的杠杆；而科技供应链的压力，应该才是撼动美方政策转向与迫使蔡政府低头的主因。遗憾的是，在这盘交织国家利益的博弈中，人命却是如此的微不足道！

作者：黎家维，国政基金会副研究员