用外交遮内政疮疤，反让台湾丧失尊严

来源：台湾《联合报》

联合报社论

继郭台铭和台积电捐赠的一千万剂BNT疫苗开了绿灯之后，美国加码赠送的两百五十万剂莫德纳疫苗也由华航专机运抵台湾，这对台湾目前的疫苗恐慌心理多少有点舒缓作用。这天蔡政府作足了戏：美国那端，由驻美代表萧美琴亲自在曼菲斯机场送机；台湾这端，则由指挥官陈时中和AIT处长郦英杰接机，一堆官员在货机前拿着“感谢美国”的字牌致意。到了晚间，圆山饭店更以大楼灯光排出英文及心形符号，表示“美国爱台湾”。

这些场景，不禁令人感慨又心酸。美国政府赠送疫苗，台湾自然是点滴在心头。但自诩“超前部署”的蔡政府，何以落到本土疫情失控，疫苗要仰赖他国捐助的地步？官员一字排开手持字牌“感谢美国”，彷佛回到了半个多世纪前台湾经济困顿必须仰赖“美援”的年代；美援早已结束，蔡政府为何把台湾重新带回那个情境？更糟的是，圆山饭店打出“美国爱台湾”的符号，如此乞怜的表态，又表现了什么样的尊严？国际人士日昨指责美国不该送疫苗给“富裕国家”，听在台湾人耳里，又是什么感受？

蔡英文有两大法宝，一是反中，二是外交。每次碰到棘手的内政问题，就拿两岸或外交战略作为挡箭牌。这次对抗新冠之战，她也交替运用这两项法宝：去年蔡政府采购BNT疫苗失利，就是依据“反中”原则希望绕过中国大陆的代理商，结果却因抵触国际贸易法则，从而使台湾失去购得三千万剂BNT疫苗的机会。如今在疫苗左支右绌下，只好打外交牌向美国、日本两国请求援助，以挽救政府的威信与声望。问题是，如果执政者不用心专注于内政，一味想用外交来迷惑或转移民众焦点，岂是治理之道？

本月10日，蔡政府抛出美台将进行“贸易暨投资架构协定”（TIFA）谈判的消息，其目的，显然也是希望转移民众和舆论的焦点。TIFA会议中断已超过四年，华府又已改朝换代，谈判必须重新聚焦，未必能在短期见到成果。有趣的是，当天政务委员邓振中与美国贸易代表戴琪的视讯对话，邓振中主动提到台湾开放莱猪进口“是一项很困难的决定”；毫不掩饰是以开放莱猪换取TIFA复谈。此外，美国智库专家葛来仪和民进党总召柯建铭的谈话，都直接把谈判和八月的“莱猪公投”挂钩；其目的一望即知：美方释出TIFA重新谈判及加码送疫苗等善意，就是希望助蔡政府一臂之力，瓦解民间“反莱猪”的公投攻势。

然而，挟外制内操作过头，外国却不一定配合演戏。最近蔡英文辩解台湾疫苗不足，将矛指头指向泰国将AZ疫苗优先供应其国内之用，旋即遭泰国否认打脸。其后，党政人士放消息为高端疫苗助势，指菲律宾来函询问洽购，也遭菲国政府公开打脸。可见，蔡政府打美、日外交牌虽然顺利，但外交子弹乱射，却有反弹回来打到自己的可能。

外交是内政的延长，但蔡政府却屡屡利用外交牌来因应或遮掩内政困境，这其实是本末倒置的做法，绝非正常治理方式。其中更大的问题有二：一是牺牲了人民的尊严而不自知，二是牺牲了台湾的自主而不自知，更关键的是，内政的问题并未因此而获得根本解决，只是一时被外交手腕遮盖，以疫苗为例，台湾目前获得的疫苗，倚赖美、日“赠送”的比例竟远远大于我们自购所得，这是把至关重要的人民的命脉交在别人手里，不是吗？蔡总统被讥为疫苗“化缘达人”，这是值得骄傲的事吗？