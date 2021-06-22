政治斗争不归路 回头已是百年身

来源：明报

明报社评

传媒老板黎智英因为多宗反修例案件身陷囹圄，他创办的壹传媒集团及《苹果日报》亦风雨飘摇，倘若资金不继，《苹果日报》将于周六停止运作。《苹果日报》走到这一步，是政治斗争的结果，即使当局强调《苹果日报》卷入国安官非、冻结资产是依法办事，惟现实效果确是断绝《苹果日报》资金周转，令它无法再办下去。传媒机构各有取态，只要本着专业原则，新闻处理各有不同，亦属寻常，不应以言入罪，然而当传媒变成政治斗争工具，再非纯粹的新闻机构，事态推向极至的结局，就是权力较量硬撼，成王败寇。反修例风暴，黎智英表示“为美国而战”，政治上的孤注一掷，最终亦令其传媒王国走上不归路。

传媒变政治斗争工具

政府下重手断绝财源

二十多年来，公众对《苹果日报》看法两极，不满者可以列出陈健康假新闻等一系列风波，批评该报哗众取宠、报道失实；支持者亦可列出一系列独家报道，形容该报敢言敢讲，瑕不掩瑜。无论如何，《苹果日报》创刊至今，意识形态和政治立场，一直是该报主要卖点，也是一些人非常喜欢或憎厌这份报章的原因。刚过去的周日是《苹果日报》创刊26周年，下个周日，这份报章会否存在却是未知之数。

警方上周突击搜查《苹果日报》大楼，拘捕该报5名高层，落案控告其中两人以及苹果日报等三家公司， 在《港区国安法》生效后，与黎智英及其他人一同串谋请求外国，对国家及香港采取制裁、封锁等敌对行动。警方提到《苹果日报》涉嫌刊出数十篇呼吁外国制裁的中、英文文章，认为这些文章是串谋计划重点，提供制裁口实，惟暂时并不清楚警方是否另有其他重要证据。主审国安法官则表示，法庭现阶段未听取案件证供，若批准传媒报道有关事宜，可能对被告不公。

《苹果日报》国安案中，哪些是关键证据、具体涉及哪些文章，外界所知有限，过早下判断，似是政治表态多于议事论事，然而有一点可以肯定，当局因应案件，援引港区国安法，下令冻结苹果日报等3家公司的财产和户口，令该报陷入周转困难，若到周五仍不获解冻，《苹果日报》无法出粮，就要停止运作。壹传媒正向保安局申请解冻部分资产，若被拒绝，理论上仍可入禀申请撤销冻结通知，然而《苹果日报》的处境，似乎已是“躲得了初一，躲不了十五”，集团虽然打算周五才下最后决定，惟似乎亦打定输数，容许员工即时扣假离职。

反修例风暴是一场政治大摊牌，没有游戏规则可言，“道理”只是包装，胜利就是一切，不同政治力量押上重注甚至“晒冷”。一子错满盘皆落索，来到这一刻，输家遭清算，说来很残酷，却是你死我活政治斗争的逻辑。诚然，政府可以说，港区国安法赋权当局，可以合理冻结危害国安的财产，就像上月中依法冻结黎智英个人资产那样，这次冻结苹果日报公司财产亦是依法办事，可是客观现实就是，政府的做法，等同即时卡住《苹果日报》脖子，令该报窒息。《苹果日报》走到这一步，必然有人咬牙切齿，亦必然有人拍手称快，然而相信各方都意识到，论政治争斗决心，现在的特区政府，跟反修例风暴前已截然不同，这次政府出手狠劲十足，外界有何感觉，相信已不在当局首要考虑之列。

新闻自由百花齐放，有些媒体侧重商界视角，有些媒体倾向开明自由派，不同传媒机构老板本着不同信念办报，新闻报道侧重点各不相同，观点看法南辕北辙，乃是常有之事，只要恪守新闻专业，办事有规有矩，一定可以发挖到出色的新闻故事，可是当一间传媒机构变成政治斗争工具，偏离新闻机构的行事规范，问题就必然复杂起来。

一子错满盘皆落索

苹果员工权益须照顾

传媒机构运作高度组织化，老板意志对整份报章的路线和取态影响很大。黎智英除了是传媒老板生意人，同时亦广被视为反对派政治人物，在很多政治斗争中介入很深，目前他身陷囹圄，涉及的罪名，便是在反修例风暴期间，参与并组织多场未经批准的违法示威；去年美国大选，黎智英的顾问Mark Simon，甚至卷入揑造黑材料攻击拜登儿子的风波，变相帮特朗普争取连任。反修例风暴期间，黎智英曾高调访美，与时任副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等高级官员会晤，当时台湾《苹果日报》曾指出，黎智英没有任何政府官职，却获如此高规格接待，颇不寻常，“有理由相信是美主动要求他来讨论香港问题”。这件事本身已很能说明，华府实际是将黎智英当成重要政治人物看待，而其传媒王国则是政治影响力来源。

这些年来，《苹果日报》不时呼吁市民上街，报章还会附送海报供示威之用，平情而论，这些是政治动员操作，并非传统新闻机构会做的事情。反修例风暴期间，黎智英接受美媒访问，公开表示这是一场“为美国而战”的斗争。黎智英孤注一掷，将个人所有注码押在一场政治赌博之上，落败的结果，大有可能是赔上整个传媒集团。《苹果日报》员工逾千，一旦停运会影响很多人的生计，倘若这是无法避免的结局，唯盼所有受影响员工的合法劳工权益，都能得到妥善照顾。