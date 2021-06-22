美联储“放鹰”为稳经济 加息能拖就拖

来源：星岛日报

星岛日报社论

港股恒指昨天下挫312点，跌幅逾百分之一，亚太区股市亦普遍偏软，主因是美股上周五忧虑加息而大跌。美国联储局上周议息会议后释放信号，可能在2023年加息两次，然而细看该局言行，其目的更似安抚股市，希望投资者相信通胀高企只属短暂，该局仍会持续放水撑经济。联储局及拜登政府大洒金钱救经济，埋下美股泡沫、财赤黑洞等多个地雷，联储局如履薄冰，加息行动只会拖得就拖，以免冲击股市及经济。

美股杜指上周五大跌五百三十三点，跌幅达百分之一点六，已是连跌五天，合共下挫一千一百八十九点、跌幅百之三点四五，美股不振，亦令亚太股市添压。美股大跌因上周联储局议息会议后态度转鹰，原预期2024年才会加息，提早为预计2023年加息两次，有联储局官员周五更表示，最快明年底加息，再加重市场沽压。

撑美元减输入通胀 不会收水

美国加息机率上升，因通胀压力快速加大。美国四月份通胀率(CPI)已高达百分之四点二，五月更飙上百分之五，创十三年新高，联储局最关注的核心个人消费支出 (PCE)，四月升至百分之三点一，创三十年新高，并高于联储局百分之二的目标。市场忧虑联储局为遏通胀，不但要停止买债的放水行动，还要转为沽售债券以收紧银根，甚至要加息。联储局上周释出后年加息信号，虽有警惕市场意味，但更似是安抚，因加息行动起码要一年半后才展开，联储局眼前则是维持每月买债一千二百亿美元的放水行动，且还未有计划要讨论何时减买债，无疑是告诉市场，联储局短期不会收水，以缓解市场忧虑。

通胀数据急升，联储局不得不有所表示，以免外界认为联储局忽略通胀，该局因而大幅提高今年PCE预测，由三月时预测全年升百分之二点二，调高至百分之三，另亦告诉市场明年及后年PCE预测只是百分之二点一，仍贴近联储局目标，故通胀只是短期高企，该局毋须大动作遏通胀，就算要加息亦是两年后的事。

此外，联储局放风后年加息，亦可为美元撑腰，减低通胀升幅。美元指数由去年三月至本月初，下跌百分之十一，导致二十四种原材料价格走势的标普GSCI综合指数，同期猛涨百分之一百一十五，国际粮农组织食品价格指数在一年间暴涨四成，加剧美国输入通胀压力。联储局放风加息后，美滙指数即见反弹，三天内上升了百分之二，缓和输入通胀，而美元转强令原材料和农产品价格大跌，亦可减低美国通胀压力。

联储局发出未来加息信号，显示储局有能力遏制通胀，另方面亦要避免此信号冲击股市和经济，可说机关算尽。此因该局滥印钞票、政府大洒金钱的行动，已令美国前景布满地雷，联储局未来加息必须极度审慎。

调高经济增长率 增市场信心

其一，联储局由去年三月至今，已印钞三万八千亿美元买债，高于2008年金融海啸后六年放水三万六千亿。资金泛滥令美股屡创新高，多项指标显示目前美股出现大泡沫，如标普五百指数的周期性调整市盈率为三十七倍，过去指数只有四次超越三十倍，其中三次大跌。联储局一方面放出加息信号，但另方面仍维持每月买债放水，令市场意识到该局短期方向不是收水，而是继续放水，又将今年美国GDP增长率由百分之六点五调高至百分之七，以强化投资者对股市的信心。

其二，政府大洒金钱救经济，已令美国去年财赤创出三万一千亿美元历史新高，今年更可能达到三万五千亿，现时逾二十八万亿美元的国债年底可能升穿三十万亿。若美国利率急升，将加剧财赤黑洞和债台高筑问题。

联储局眼前最重要的是呵护经济、力挺股市、压住通胀，预期它将会尽力拖延加息行动，免为经济复苏添烦添乱。