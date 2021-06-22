伊朗大选废票多　挽回民心不能只靠强硬

来源：香港01

01观点

伊朗总统选举结果于周六（19日）尘埃落定，现任司法总监莱希（Ebrahim Raisi）以逾六成选票赢得大选，然而投票率却不足五成，创下1979年伊斯兰革命后新低。莱希向来被视为保守派，但受美国制裁的经济影响下，外交上料会依循前朝鲁哈尼的温和路线，寻求与西方在核协议问题上解冻，解决国内迫切的经济问题，以重振选民对政治的信心。

伊朗总统大选周六完成点票，现任司法总监莱希如选前所料当选，并将于8月接替现任鲁哈尼。然而是次投票率创革命后新低，或许与5月下旬宪法监护委员会“DQ”数名候选人，包括现任第一副总统贾汉吉里（Eshaq Jahangiri）、中间派前议长拉里贾尼（Ali Larjani）和前总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）等人有关，间接令选民在意兴阑珊下杯葛选举。投票率由去届的73%大跌至48.8%，并且废票逾370万，可见民众对选举能解决现状的信心有限。

连互联网都封的新总统

从莱希的经历可见，其作风应会比前朝鲁哈尼更为强硬。革命后莱希先在伊朗西南部的检察官办公室工作，后于1985年给被任命为德黑兰副检察官，从此步入首都的政坛生涯。然而在两伊战争后，莱希负责处决大量政治犯的工作，早已遭不少人权组织点名批名，而国际特赦组织更称其犯下“反人类罪行”，惟此却完全不影响其前途，并于2014年起出任总检察官，而在去届大选败予鲁哈尼后，更得到最高精神领袖哈梅内伊提拔为司法总监。

就任司法总监期间，莱希试图塑造出反腐败的形象，公开起诉与政府和司法机构关系密切的人物，并将之融入到竞选策略中。不过莱希近年最受争议的举动，莫过于是2019年至2020年爆发大规模反政府示威后，莱希短暂封锁互联网，并禁止Signal、Clubhouse等通讯软件应用。

不论光谱亦要处理经济问题

虽然莱希当选意味着温和派路线终结，但受制于宏观经济的压力，其外交路线亦要向现实低头。自美国前总统特朗普高调退出核协议，并重新施以经济制裁，伊朗经济2017年起便陷入萎缩，去年GDP收缩近5%，通涨率更在2017年起每年平均达三成，失业率亦处于双位数字。这亦能解释伊朗多个城市先后在2019至2020年民怨爆发，掀起连场反政府示威，控诉鲁哈尼和哈梅内伊无力带领国家走出经济困境。

虽然美国的制裁明显是看准伊朗经济极度依靠石油业出口，但问题是莱希根本没有可能短期内实现结构转型，以挽救疲弱的经济。即使莱希言论素来摆出一副对美的强硬态度，惟管治上也要避免近年的社会动荡再度重演。换言之，莱希当务之急既要设法稳住国家经济，另一方面亦要镇压着民怨，换取更多时间与西方国家周旋，以便在核谈判中找到经济出路。

不过鲁哈尼任期尚未完结，哈梅内伊或有一石二鸟的政治伎俩可为莱希解困。诚如美国智库中东研究院的Alex Vatanka指出，在伊朗的政治结构下，哈梅内伊才是外交政策的定调者。莱希作为哈梅内伊的政治代理人，若然后者的强硬作风拖慢核协议的谈判，这同样会令国内经济问题发酵，埋下另一波社会动乱的种子，故在捍卫自身的威信下，这位最高领袖或会容许鲁哈尼在余下的任期内，完成重启核协议的工作，让国家经济重回正轨。这一方面可以将国内强硬派的政治不满指向鲁哈尼，同时亦可让莱希未来轻装上阵，成为经济困局的救星，又不用在外交方针上作重大逆转。因此将鲁哈尼当作弃卒使用，既可符合伊朗经济困局的现实需要，亦可保哈梅内伊和莱希未来的管治威信。