来源：思考香港

作者：吴幼珉

拜登6月上旬访欧，G7、北约、和美国与欧盟先后发表“联合公报”，在香港、新疆、台湾等议题向中国发难、称中国为“系统性挑战”。

美国唆摆下，一些G7国家近年也派军舰到印太，包括南中国海、台海活动。美国亦试图缓和与俄关系，集中力量对付中国。

中国则在17日成功发射载人飞船神舟12号，并与天和核心舱对接。

虽属时间巧合，却折射虽然美国浑身解数，中国仍按原计划行事，全然不受美敌对言行影响。中国自信和淡定，底气究竟是什么？

一、中国经济的韧性。

中国拥有充裕的资源和产能；能持续增加收入、提高国内消费和扩大市场规模。

发挥市场和政府功能，中国提高了全要素生产力。

中国发展的主因在国内，美国却难以干预。只要坚持独立自主和改革开放，中国就能继续目前的发展态势。

近些年经济表现显示中国陷入中等收入陷阱的可能性下降。估计2030年前后，中国经济规模能与美国齐肩。

美国拉帮结派反华会给中国制造麻烦，中国社会稳定、经济韧性和国力发展潜力则是中国对抗霸权主义的底气。

二、中国能稳住与俄罗斯、亚细安和其他发展中国家的关系。

为与中国博弈，美国拉拢俄罗斯，起码让俄“中立”一些；俄罗斯自然明白这一点。但俄美积怨深，两国关系可正常化，美国却难以离间中俄。

尽管美、西方反华，中国与亚细安和其他发展中国家关系依然牢固。南南互助，形成一个大市场，是中国发展国际贸易的优势。

拜登的B3W可画饼充饥，却不容易落实。

三、经济拉美国后腿。

美国总统会花钱，拜登亦然。美国参议院不久前通过《2021年美国创新和竞争法案》，批准约1900亿美元加强美国先进技术，拨款540亿美元增加半导体、微芯片和电信设备的生産。

按购买力平价，美国的那两笔支出合计约为中国在国内投资1万亿元人民币。彭博去年则曾报道，中国5年内会花10万亿元人民币进行半导体领域的研发。

美国出版的经济教科书指美国芯片、波音客飞、农产品等有相对优势。经中美近些年的较量，中国三、五年内可能摆脱商用芯片对外国的依赖。

本世纪上旬，中国也能减低对外国生产客机的进口。

美国农产品、能源商品等自然资源密集商品仍有竞优势，中国却容易在国际市场找到那些商品的替代品。

假设美国眼下要与中国进行军备竞赛，由于财政能力、工业产能和货币购买力，美国会吃亏。

美国更是多次国际金融危机的发源地。未来一段时间，美元资产市场是国际金融危机的风险点。

四、美国拼凑反华联盟需经受时间考验。

美国联合欧洲国家反华，一是省资源，二是“办大事”。

作为马歇尔计划的军事延伸，北约成立于1949年，是美国牵头与西欧国家建立的区域性军事合作组织。冷战期间，北约主要防范华沙条约组织对西方入侵；冷战末及后，北约“东扩”则是针对俄罗斯的。

特朗普对欧洲加征关税和“保护费”，拜登则要求欧洲国家在中美博弈中保护美国利益。表面上，拜登与特朗普的欧洲政策有区别，两者实际都企图最大化美国利益。

从前，美国通过北约在军事上支援欧洲国家，许多欧洲国家也可以维持较低的国防预算，对价是欧洲国家拥护美国霸权。

近年，美国要求北约国家把军费支出增加至各国GDP的2%，从而减轻美国国防负担。

感到霸权受挑战，美国更以保护西方价值观和制度为名，要求欧洲国家向美国反华立场靠拢，还要求欧洲列强军舰东来。

美国人省了钱，却要求盟国为美国选边站队。在今天世界，究竟是美国保护欧洲，还是欧洲保护美国已变得模糊不清。

拜登政府花劲搞反华外交，绩效如何和可持续性却都存疑。

作者是资深时事评论员