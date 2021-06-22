台湾“不押宝”的重要性

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾民众喜迎美国捐赠的二百多万剂莫德纳疫苗，加上日本捐赠的AZ疫苗，台湾“受赠”之疫苗数已远超过自己“外购”。台湾虽尚无法脱离疫苗荒之窘境，但这总算是及时雨，稍能止渴解饥。

但这两笔疫苗捐赠时机，却引人遐思。第一波捐赠，是郭台铭宣布将购捐BNT疫苗之后；这次加码，则是蔡政府宣布对郭台铭、台积电的捐赠“开绿灯”之后。其间巧合，让人不得不质疑其中关联巧合。

这次加码捐赠，台美高层异口同声说是中国大陆政治打压，不让台湾取得疫苗。然而，事实却与“高层”所言恰恰相反，两次捐赠都正好是台湾可能从大陆代理商购得BNT疫苗之时。所以，捐赠是因为“中共打压”，或是台湾不靠美日也能取得疫苗，答案昭然若揭。

蔡政府上台后，一改马政府的“亲美友日和陆”路线，采“附美媚日反中”；虽获得不少“口惠”，实际利益却不多，甚至被予取予求。去年被迫强吞莱猪，即是明证。此外，台湾向美、英购买一千多万剂疫苗，到货却少得可怜；足见在“单边押宝”策略下，台湾反成弃子。

郭台铭和台积电捐疫苗引发连锁效应，让台湾稍获喘息，也凸显“不押宝”的重要性。选边站队、甘当马前卒，并不能得到尊敬和实益。这样的国际现实，蔡政府领悟了吗？