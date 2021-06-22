“爱国者治港”引发爱国者争位战

来源：香港01

作者：文维广

作为北京修改香港选举制度“核心硬件”的1500人选举委员会，特别选民登记程序已于今月1日展开，9月19日投票，虽然仍有3个月，选战实已开打。

爱国者治港意味着入闸及当选的都是“爱国者”，但不表示拥爱国标签的建制派政党都能扩充版图，反之在“爱国者”涌现及加入战圈下，选战可能比以往更激烈、更吃紧。从近期主流建制党派纷纷高调主攻民生政策展示肌肉，可见一斑。

选战重势，三军未动，文宣先行。立法会内拥第二多议席的经民联，近日频频出招，先是公布《香港十年安居计划》倡议，再而发表《七一宣言》，作为“幕前”金主的丽新集团主席林建岳，亦以经民联监事会主席身份压场，提出“推经济、惠民生”新口号，以及推动良政善治、培养治港人才等四大纲领，可谓“踩行油”。

经民联强攻民生牌 房屋政策成选战主调

而《香港十年安居计划》，更加主攻中央港澳工作领导小组组长韩正曾浓彩重墨提出的房屋问题，当中涵盖了各主要层面，除具体提出了三大目标（香港人均居住面积由161平方尺增加至200平方尺；开发2,400公顷土地，增加65万个公私营房屋单位；贡献建造业增加值4,283亿元，GDP年均占比1.6%，新增60万个就业职位），还有五大倡议，包括开发新界，辟拓2,634公顷住宅用地；开发郊野公园边陲，争取在元朗大榄及沙田水泉澳作试点，提供40公顷土地建屋，长远把占郊野公园总面积3%、1,329公顷的边陲地带改划成住宅用地；推动大规模公屋重建，提供77公顷土地，力争公屋轮候时间缩短至4年等。

近期两位潜在特首候选人梁振英及林郑月娥，就纾缓房屋困局连番过招，拳来脚往，林郑政府更开仓派米祭出轮候公屋租金津贴，可见“民生牌”尤其“房屋牌”，是今日选战的致胜关键，特首选举如是，选委会选举如是，立法会选举亦如是。

天下议席一片蓝 内部竞争更激烈

政圈人士分析，香港的选举文化已走到转角位，以往建制派与民主派斗生斗死，政治议题成胜负关键，惟如今“天下议席一片蓝”，是建制派之间互相争位，有甚么可以一较高下？就是民生议题，尤其是困扰香港二十多年而未解的房屋问题。谁人在这方面积极、有作为，谁人就得北京的垂青；谁人得北京垂青，就可在选委会甚至立法会“分籓封地”，夺取更多议席。

说到底，在全新的政治格局下，政治版图或出现大洗牌，在此大气候下，建制政党不能“指指鼻哥”就分得议席，而是要向中央“交功课”，以显示不是“忠诚的废物”。尤其近月新政团、新势力涌现，先有紫荆党，再来“香港新方向”；左现社团大军，右见中企精兵。

所谓多只香炉多只鬼，虽然选委会新增300席，但要抢滩议席，可能比以前更难。该名政界人士笑言，北京重组选委会，盛传有意冲淡“大孖沙”的影响，经民联商界色彩浓烈，此时强攻民生牌，兼顾基层利益，是“识时务、懂走位”。特别是该党之内有地产及建造界和乡议局的立法会代表，而北京有可能视“地产霸权”和“新界势力”为阻碍拓土建屋的两座大山，经民联更加要跟贴中央的主旋律，高调倡议开发新界土地，以展示与中央步调完全一致。

至于建制第一大党民建联与坐拥40万属会会员的工联会，虽然情况与经民联不尽相同，但处境相似，所以都要“玩革新”，月前相继推新口号、新纲领，例如民建联倡“变革香港”，工联会高举“新时代、新工运”。其中民建联的6大改革方向，虽以改革政府行政为卖点，但亦不忘加入土地改革，要求政府积极运用土地收回条例，重新研究郊野公园边陲地带，以及检视2400公顷的边境用地，全方位开拓和收回土地，缩短审批及规划流程，解决住屋短缺问题。

“得房屋，得天下。”在全新的选举文化下，政治议题将退潮，而民生议题将回到正常的比重，这是考验为政者修为的一道考题，亦是考验“爱国者治港”是否真正对广大市民有大益处的一块试金石。