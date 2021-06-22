美捐台疫苗挽救小英政权　更给蓝营“当头棒喝”设下执政屏障

来源：上报

作者：杨毅

台湾本土疫情肆虐，美国加码捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗“救火”，朝野政党纷纷表达感谢之意。对此，不少蓝营人士解读，美方此举不但是对民进党政府缓解疫情危机打了一剂“强心针”，及时出手挽救蔡英文政权继续倾倒，背后更进一步将台湾议题上升到国际“疫苗外交战”层次，这对在野的国民党来说无疑是一记“当头棒喝”，充分突显出蓝营长期以来外交及两岸路线、对美中关系的困境及不足，对未来能否重返执政势将形成一道关键屏障。

台湾疫苗需求迫切，民进党执政当局因疫苗采购政策及数量不足等问题，饱受舆论批判，民怨沸腾。随着美日近日接连宣布捐赠台湾300多万剂AZ及莫德纳等疫苗，适时纾解蔡政府的民意压力，这两天以来，国民党及主席江启臣连续发文感谢美方“迅速伸出援手，见证台美情谊”“帮助台湾，就是帮助世界”，但也强调台湾需要充足的疫苗，“绝不能单靠国际援助”。

美捐赠台250万剂莫德纳 逼大陆在美国人后面追

对此，有熟悉外交事务的蓝营人士表示，在日本政府确定捐赠台湾124万剂AZ疫苗后，美国于本月初也接力宣布援助台湾75万剂莫德纳疫苗，并由三位参议员达克沃丝、苏利文及昆斯特地搭乘专机来台与蔡英文会面，19日美方再扩大加码疫苗捐赠数量至250万剂，背后所欲传递出的政治讯息，值得国民党深思。

他认为，美日相继提供台湾疫苗援助，且在对岸国台办表态强调台湾民间各方若要洽购BNT疫苗，必须透过代理商上海复星医药后，美方再宣布捐赠三倍多、250万剂的莫德纳疫苗给台湾，不难看出美方欲藉此向中国大陆形成一股政治压力，“逼迫老共在美国人后面追”，并进而大幅削弱了未来一旦上海复星代理的BNT疫苗输台后北京当局的宣传力道。

美透过捐疫苗拯救蔡政府 对蓝营是一大“当头棒喝”

在此一国际政治氛围及美中竞争角力的背景架构之下，该位人士直言，国民党反而变得有些“里外不是人”，只能发感谢文向美方致意，对于美方一方面透过捐赠疫苗出手拯救反中、抗中的“盟友”蔡英文政府，另一方面藉此稀释掉大陆介入BNT疫苗采购议题等真实用意，完全无法有太多置喙的空间。

不仅如此，另有蓝营民代及外交人士私下无奈地说，美方捐赠的250万剂疫苗抵台，对连日来遭民意压力强烈抨击的民进党政府来说，无疑是打了一剂“强心针”，避免蔡英文继续深陷政权瓦解的危机；反观，美方此举对于一再批判疫苗不足的国民党却是一大“当头棒喝”，国民党从反莱猪、党籍县市首长当面呛AIT官员到近日美参议员访团来台遭蓝委冷酸“相关安排仍难以凸显美国对台湾重视”等一连串事件，国民党不仅在对美关系经营及沟通等工作上严重不足，更可能已被美方视为是一个“反美的政党”。

“感觉起来，国民党被美国甩锅了！”一位国民党的资深民代直言，国民党现在是“有苦难言”，除了一再致意感谢美方外，也只能自我安慰国民党发起的“台湾需要疫苗”（Taiwan Needs Vaccines），取代了民进党所称“台湾不需要疫苗”的错误印象，代表民怨与民意表达台湾需要疫苗的声音，国际社会听到了，并反酸蔡政府“疫苗捐的比买的多”。

问题是，所谓“疫苗捐的比买的多”的说法，仅能突显蔡政府疫苗采购政策及数量不足等问题，并不能就此否定掉蔡英文及民进党在外交上确实有所“得分”，才能陆续获得日本、美国政府等外援大力支持协助；尤其，当接下来国际疫苗一波一波抵台开放民众施打后，未来国民党在反莱猪策略、两岸路线及对美关系等能否有相对应的调整，以突破美方所竖立的抗中、反中“政治屏障”，相较绿营更能争取到美方的支持及认同，势必将是2024年大选能否重返执政的一道重大关键。

台湾有望纳入疫苗代工生产链 蓝营须“亲美”平衡中国

对于美方加码捐赠250万剂疫苗，国民党智库“国政基金会”特约研究员黄裕钧则解读，这就是美中等大国博弈下的一场“疫苗外交战”，尤其美国捐赠给台湾的莫德纳疫苗数量，远远超过美方提供给韩国的强生疫苗逾百万剂，代表美方对台湾是非常重视的。

他指出，美国国务院亚太副助卿费德玮（Jonathan Fritz）日前被问到台湾代工疫苗的可能性时透露，双方有在谈合作，而台湾确实有这方面能力等讯息；因此，可以预见美方未来很可能有意将台湾纳入莫德纳等国际疫苗的制造、代工“生产链”之中，台湾将会扮演美国在亚太地区相当重要“战略伙伴”角色，因此，对国民党来说，未来必须要更加“亲美”，在外交战略及政策路线上要设法与美方一同“平衡”中国大陆。

蔡英文两岸外交过度倾斜 蓝前高层吁回“亲美、和中、友日”路线

不过，也有熟悉美陆台关系的蓝营前党政高层认为，疫苗不足是攸关人民生死的问题，就像是先前台北市长柯文哲所说的：“莱猪也吃了、军火也买了”，即便美方慷慨捐赠台湾百万剂疫苗，但一般民众都很清楚背后所付出的代价为何？应不至于会将其与开放莱猪与否作连结，“美方送礼与莱猪进口是两回事，对台湾民心不会因此就产生很大变化！”

反倒是，蔡英文的外交路线过度倾斜、单押美国一方，才是造成如今台湾疫苗不足的最大错误，因此，当美方扶持的“亲美抗中政权”面临快要土崩瓦解的危机时，美方才要赶紧出手救一把。至于对国民党而言，此刻已没有选择了，唯有重新回到“亲美、和中、友日”的“马英九路线”，才能走出和民进党执政的不同道路及区隔性。