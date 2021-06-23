疫苗只能等友邦送？ 台湾何不比比以色列

来源：联合新闻网

作者：黄寅

在台湾亟需疫苗时，友邦美国能送上250万剂，有如“及时雨”令人感动，但是，这样的感谢，竟有一些悲怆，因为好意仍没有解决台湾真正的问题；当然也无法掩盖中央执政不力，导致全民面临病毒威胁，却没有足够疫苗可用的事实。尤其，全民更关心的是，政府能不能清楚的告诉民众，下一批疫苗在那里？什么时候才能让全民打得到疫苗？

很清楚的，疫苗是解决病毒威胁的唯一方法，从各国争相购买可知，它也是具有战略价值的重要物资，或说它是安全层级的问题，一点也不为过。但是，遗憾的是，政府自有疫情以来，根本就疏忽了这个问题，也没有任何备案；目前能做的就只是向美、日求援，不仅解决不了问题，无异于把台湾的安全建立在友邦的善意上。

蔡英文总统靠着“抗中保台”赢得政权，而且台湾面临中国大陆的军事威胁也不是一天两天之事；民众都想自立自强，不受外来侵害。但看看政府在处理疫苗这件事上，何曾有半点的思考。如果台湾早有准备，就不会有今日左支右绌的窘态，甚至还四处找藉口，把买不到疫苗归因于对岸阻扰，以及说成是美中角力下的问题？所谓的抗中保台，看来不过是说说而已的选举口号。

看看以色列，一个处境比台湾更为艰难，随时可能有战事发生的国家，他们是如何屹立于复杂、艰难的环境而生存，难道也是处处靠着向友邦乞怜吗？他们深知疫苗对国家的重要，去年6月就主动出击，砸下重金，宁以2倍价码向辉瑞购买疫苗，目前已有57%的人打完2剂，达成群体免疫；自行研发的疫苗也预计会在2023年完成三期试验上市。他们会两手一摊，把自身的安危丢给友邦和归因于国际局势阻扰吗？

台湾因为没有足够疫苗，全台进入三级警戒已一个多月，造成1万4千多人染疫、569人死亡，和多少家庭、商业受到影响，社会付出沈痛代价，这一切都源自于执政者没有思考和充份的准备。

但是，接下来呢？时间不等人，传播力更强大的病毒也一再变异而来，政府仍要民众没有疫苗就上战场吗？请政府清楚告诉民众，何时可以打得到疫苗？如是疫情再来一次，我们准备好了吗？