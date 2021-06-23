疫下照办奥运 菅义伟“政经豪赌”骑虎难下

来源：明报

因新型冠状病毒肆虐而拖延一年的东京奥运将于下月23日举行。虽然疫情阴霾令舆论忧虑日深，但国际奥委会（IOC）疑因取消奥运恐致巨额损失而坚持举办，欠话事权的日本骑虎难下。外界关注日本经济会否因奥运触发疫情超级传播事件而再受重挫，日本首相菅义伟则被指期望藉成功举办奥运挽回低迷民望、维持自民党领导地位，但有专家分析，他的政治豪赌受疫情左右而障碍重重，面临“政治经济双输”的可能局面。

有民众联署吁停办保人命

日本累计新冠确诊人数已超过78万人，昨公布过去24小时新增902宗个案。东京等9个都道府县因疫情扩散而须实施防止疫情蔓延的重点措施，而自2月中展开的新冠疫苗接种计划滞后，至今仅约7%国民完成接种。舆论对东京奥运加剧疫情难掩不安，时事通信社上周五（18日）公布最新民调，显示认为东京奥运应煞停或再延期的分别有40.7%及22.2%，合计远多于支持如常举行的30.4%。有民众发动联署，呼吁为保人命中止东京奥运，获近42万人支持。

主动取消权在国际奥委会

不过IOC副主席高特斯（John Coates）上月坚称无计划取消或押后奥运，指相信即使日本在疫情紧急状态下赛事亦能如常举行，IOC主席巴赫随后更称为使运动员的奥运梦成真需要“一些牺牲”。国际体育律师梅斯特（Alexandre Miguel Mestre）指出，东京奥运举办合约列明，奥运是IOC“专属财产”，只能由IOC提出取消举行。虽然IOC可基于参加者安全可能受危害为由停办奥运，但《卫报》分析，IOC出售奥运转播权占整体收入75%，一旦东京奥运取消便将损失35亿至40亿美元转播费。

不少体育法律专家指出，如日本单方面以封锁边境等公共卫生措施变相叫停奥运，则需承担相关的经济损失，但相信IOC难有足够理据循法律途径追讨，相反如期举行奥运对日本潜在损失更大。日本原估计奥运可带来32.3万亿日元（约2.3万亿港元）经济效益，但如今前期投入资金和海外观众门票损失，两项涉款已近千亿港元。

专家：倘取消 日将损失1300亿

东京野村综合研究所专家木内登英上月底分析指出，东京奥运取消将令日本损失1.8万亿日元，惟虑及此前日本3次紧急状态损失成本分别达6.4万亿日元、6.3万亿日元及3.2万亿日元，一旦奥运触发超级传播事件，令日本再次进入紧急状态，造成的人命与经济损失将更严重。东京大学公共政策大学院副教授伸田泰佑团队早前模拟东京奥运的疫情散播风险，指新增感染数字可能上升至1046宗至1600宗。

日本首相菅义伟坚持举办奥运背后盘算尤受质疑。他上月曾称“不会将奥运视为最优先事项”，但强调东京奥运举办与否最终决定权在IOC手中，又在G7峰会中称日本将在各国领袖支持下成功举办奥运。日本政经杂志Tokyo Insideline总编辑岁川隆雄指出，菅义伟和其盟友期望趁奥运举行掀起正面情绪，尽快在今秋举行国会大选。《金融时报》则称，停办东京奥运对可能令菅义伟受责与失去前首相安倍晋三的支持，动摇党内领袖地位，如作为地区竞争对手的中国于2022年成功举办北京冬奥，亦非日本政界乐见。

日本民众已渐无奈接受东京奥运势在必行，惟《读卖新闻》本月4至6日的全国民调显示，菅义伟内阁的支持率仅37%，为自去年9月内阁上场以来最低，亦较上月下滑6个百分点。时事通信社分析指出，现阶段正是菅义伟政治上的“决胜时刻”，但藉奥运逆转低迷民望，为今秋的党总裁选举以至国会大选铺路的目标仍未见起色，更有自民党阁僚直言担心一旦奥运惨淡收场“甚至会令自民党失去执政地位”，相信被视为大选前哨战、7月4日举行的东京都议会选举料成菅义伟政权续存的首个重要关卡。