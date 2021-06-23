来源：香港01

01观点

英国踏入4月以后疫情愈趋缓和，每日新增个案约2千宗。但当地疫情在6月再次回升，至近日已经连续三天新增超过1万宗新冠确诊个案，被认为第三波疫情已经开始。新确诊个案中，多达99%为印度首先出现的Delta变种病毒。

英国约64%人口已接种一剂新冠疫苗，46%人已接种两剂。但由于Delta变种病毒的传染力更高，疫苗的保护效率打折扣，加上早前当地曾放宽一定程度的限聚措施，以致近日英国疫情出现反弹。英格兰原本计划周一（6月21日）进一步放宽措施，也要推迟至7月中。

英国百万人赶接种

英国目前留院的新冠病人仅一千多，相信要归功于早前的疫苗接种。在刚过去的周末，英国多达100万剂疫苗接种预约。显然，纵然新冠疫苗对变种病毒的保护效率打折，当地人也知道这仍然是防疫的主要手段。

当约一半人接种了疫苗的英国也出现疫情反弹，这无疑是对香港社会的一记提醒。香港目前128万人已接种两剂疫苗，另外66万人已接种第一剂，但即使加起来也只是整体人口的两成多，不但远远未够群体保护，也低于英国一大截。输入个案持续出现，隐形传播链防不胜防，尤其是世卫首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）日前预告：“由于传播能力增加，变种病毒Delta即将成为全球主要的变种病毒株”，要避免新一波疫情爆发，加紧接种疫苗始终是最有效办法。

可作参考的中国大陆，自3月下旬接种剂次首次超过1亿后，不足三个月，数字近日已突破10亿。这除了因为政府、企业等积极推动之外，也因为一些省市出现零星个案，促使不少人预约接种。香港作为国际都会，Delta变种病毒早晚会陆续输入，香港应该引以为戒，并向防疫得宜的地方取长补短，以免目前得来不易的缓和局面付之一炬。