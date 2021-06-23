中美结构性问题不应阻碍迎难而上

来源：香港01

01观点

中国驻美大使崔天凯将于近日卸任回国，并于周一（21日）向在美华人发辞别信，提到当前中美关系正处在关键十字路口。

崔天凯2013年驻美至今已达八年，任期在中美建交以来十任大使中最长。其于辞别信中亦提及，“这是我外交生涯中最长的一次驻外任期，让我经历了很多具有历史意义的事件”。

中美关系向来非常重要，驻美大使曾出了一些赫赫有名的外交家，如李肇星和杨洁篪。而即将卸任的崔天凯，其任期八年中更经历了中美关系的波涛翻腾，由“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”的中美新型大国关系，到特朗普年代走向对抗的贸易战，及至过去一年进一步交恶。

崔天凯：中美关系十字路口

正如崔天凯指出，“当前中美关系正处在关键十字路口，美国对华政策正经历新一轮重构，面临在对话合作和对抗冲突之间作出选”。毋庸讳言，即使接任的秦刚外交手腕高明，或者拜登政府的外交舵手长袖善舞，中美之间的结构矛盾也是不易化解的。但结构问题不应令人陷入悲观主义。

恰恰半世纪前的夏天，时任美国国家安全顾问基辛格秘密访华，促成中美外交破冰。这段历史至今回人载道，便说明了个人在历史中的角色和作用并不易看轻。同样在今天，中美关系交恶，但尚未差至外交关系破裂，谁能说得准两国关系必然恶化？在其中影响着中美互动的人物，既有外交官、政治领袖，亦有商界代表、学术界精英等，随时也可能促成沟通和谅解，从而带来一些走向上的改变。

看待政治和社会大局，无疑需要有宏观的眼光，找出结构问题。但除了对问题的研判之外，人也应该有迎难而上的决心，把握机会推动改变，这样社会才能走向更好。不论是对中美关系，或是香港的社会局面，此道理其实同样适用。