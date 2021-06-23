“邓六点”从严 港反对派入闸难

来源：思考香港

作者：李伯达

上周，香港警方国安处以涉嫌违反国安法拘捕5名壹传媒高层，并冻结壹传媒资产，“断水”的《苹果日报》注定将倒闭。也许是这个新闻太震荡，外界忽视了全国港澳研究会在澳门举行的一场研讨会。国务院港澳办副主任邓中华在这场研讨会发表了治港者至少应达到六个要求的讲话，誓要剔除披着爱国者外衣的“潜伏者”“伪装者”。“邓六点”将成为甄别“爱国者”的标准，适用于审查行政长官参选人、立法会议员参选人、特区高官人选，不仅严苛，而且广泛，影响深远。

演讲的重点是提出“邓六点”：一是真心尊重和维护中国共产党的领导；二是真心尊重和维护中国特色社会主义；三是真心拥护中华人民共和国对特别行政区拥有并行使主权；四是真心维护祖国统一；五是真心支持建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制；六是真正支持港澳融入国家发展大局。

过去，北京对香港从政者并没有提出具体政治标准，因此成了“漏洞”。即使多年前时任国务院港澳办主任王光亚指出特首需具备四项标准，包括爱国爱港、中央信任、有管治能力、港人拥护，其实也非常宽松。所以当年与林郑月娥竞争的前财政司长曾俊华，也声称自己符合这四项标准。

“邓六点”最大特点就是六“真”，标准从严，不允许“马马虎虎爱国”，并且“听其言观其行”，还要追溯参选者过往的言行。邓中华虽然只是副部级干部，但“六点要求”肯定不是个人意见。在香港即将举行系列选举前夕，这个讲话针对性特别强。

“六点要求”中的第一点和第二点，涉及对国家根本制度的认同。邓中华具体指出：“真正的爱国者，必然尊重和维护中国共产党的领导，绝不攻击抹黑中国共产党，绝不反对、否定或者叫嚣推翻中国共产党的领导。”

也就是说，治港者必须尊共，对执政党保持敬畏之心。反共者固然无法入闸，那些鼓吹“爱国不爱党”者，也将被拒之门外。

第三点和第四点则涉及对国家主权的认同。邓中华指出，绝不作出任何挑战中央权力和基本法权威、破坏基本法在港澳有效实施的行为，绝不宣扬、支持、参与“港独”、“台独”等分裂国家的活动。

换言之，那些焚烧基本法，那些表示不反对“台独”者，无法入闸。过去有建制派认为刘慧卿符合“爱国者”标准，如果参选立法会愿意提名，但刘慧卿过去曾说“台湾前途应该由台湾人民来决定”，可视为对“台独”态度暧昧，无意扞卫统一，根据这一标准也难以入闸。

第五条涉及维护国家安全，要求“绝不与境外敌对势力相勾连”。那些强烈质疑实施《港区国安法》者，那些与外国势力、海外民运等关系密切者，也无法入闸。

第六条涉及到两地融合。过去香港政府和民主派有一种声音，认为香港和内地不能走得太近，以免香港“内地化”，代表人物是前政务司长陈方安生。根据这一标准，那些反对高铁“一地两检”者，那些反对大湾区规划者，也无法入闸。

中央政府在“完善”特区选举制度之后，接下来将举行选举委员会、立法会、行政长官的选举，下半场的重点就是严格对照“邓六点”来“把关”，保证“反中乱港分子出局”。

按照这个标准，不仅公民党参选立法会无望，民主党参选也不乐观！即使是现任立法会议员郑松泰，虽然没有跟随反对派“总辞”而被港澳办表扬为“明智之举”，但由于有倒插国旗区旗的历史，两年前暴徒攻陷立法会，还涉嫌作为引路人，提醒“二楼有狗！你哋自己小心！”，也可能无法入闸。某个程度而言，如果是放在几年前，林郑月娥也可能不符合特首人选的标准，当年她参选对基本法23条立法含糊其辞，维护国安并不积极。

作者是福山智库研究员

