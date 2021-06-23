轻视疫情举办东京奥运很可能成为灾难

来源：香港01

01观点

距离东京奥运会尚有约一个月时间，由于日本政府与奥委会似乎已下定决心于今年夏天举办奥运会，从现阶段看东奥已经是箭在弦上，不得不发。近日，日本官方一反当初闭门作赛的讲法，打算容许观众入场参观，似有向赞助商利益倾斜之嫌。不过疫情仍然是东奥面临最大的挑战，尤其是Delta变种病毒正在全球引起新一轮的疫情，东奥如果处理不当，很可能令日本再陷新一轮疫情当中。

日本政府为了令奥运如期进行，在外交上尽了多番努力。最明显的是，日本政府通过与美国的双边关系以及G7平台等到西方国家保证支持东奥如期举行。然而，日本方面虽然使尽浑身解数力求各国支持东奥，但对真正影响赛事进行的疫情处理却难言满意，努力似乎用到了错误的方向上。

虽然根据日本官方数据，近日的确诊数字的确自5月高峰有所回落，然而这只是先前推行紧急状态的效果。日本政府于本周一（21日）才宣布解除东京等九城市的紧急状态，一旦放宽限制，疫情很可能反弹。正如上一次日本在2月底至3月中解除了多城的紧急状态，但疫情却于4月马上反扑，至5月再创高峰。很大程度上，日本政府除了宣布紧急状态之外，并没有能有效阻止疫情扩散的手段。例如接种疫苗方面，日本仍然相当滞后，现阶段只有约900万人完成接种，仅占总人口7.3%。再加上，Delta变种近日于多处肆虐，在英国等高接种率的国家仍然做成新一波疫情，日本此番解除封锁后马上紧接举办东奥这种大型活动，很可能会再引起另一波疫情。

轻视专家建议开放观众入场

更令人担忧的是，日本政府与奥协会近来的决定，更反映了它们对于举办东奥的细节上，比起考虑疫情维护日本国民与参赛者的健康，似乎更倾向于如何维护赞助商的利益。由于疫情风险仍高，日本政府新冠感染症对策小组会会长尾身茂等专家一直向政府和奥组委建议闭门作赛为最理常的方式。

不过，有传为了满足赞助商及门票收益，政府与奥协会等决策方不欲闭门作赛。周日（20日），日本与奥协会等进行五方会谈，最终决定开幕仪式千特别容许2万人入场观看，比先前所提的1万人足足多了一倍。到周一，五方会谈又再决定赛事现场可容纳50%观众，上限为一万人。这些决定似乎都将专家的建议当作马耳东风，大量的观众聚集很可能将日本疫情推向新一轮的高峰，严重威胁到日本国民以至于参赛者的健康与安全。

日本奥委会理事山口香于上月曾经说过，到现阶段为止，奥运会“办不办都是地狱”。诚然，至今取消奥运会可能带来巨大的经济损失，对日本而言也是地狱。然而，日本政府及奥委会等主办单位看轻疫情威胁，不听专家的意见为了利益而开看观众入场观看的决定，则很可能令疫情所造成的地狱远为严重。正如西方各国在2020年初时，为了经济而不肯果断封城，因为看不清轻重最终所造成的损失往往更大。