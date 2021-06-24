立陶宛疫苗援台的弦外之音

来源：联合报

主笔室快评

在继日美两国捐助台湾374万剂疫苗抵台之后，位于北欧的小国立陶宛，也宣布将援助台湾两万剂AZ疫苗，作为去年台湾赠送十万片口罩的报恩回礼，而立陶宛也成为首位捐疫苗给台湾的欧盟国家，具有政治指标的意涵。

只是，去年在民进党政府推动“Taiwan Can Help”口罩外交下，赠送三千万片口罩的国家，涵括了美国、日本、欧盟及东南亚国家，美日两国捐助台湾疫苗，具有拉拢台湾抗中的战略目标，而为何地处于波罗的海三小国的立陶宛，会援助远在亚太地区的台湾疫苗呢？

从事实层面来看，立陶宛其实并不只有援助台湾疫苗，它也捐赠12.6万剂疫苗给乌克兰、摩尔多瓦及乔治亚等“东部伙伴国家”，而这三国最大的共同特色，便是与俄罗斯关系长期不睦，乌克兰还与俄罗斯有边境军事冲突，立陶宛在二战期间曾经被苏联强行并吞，成为前苏联加盟共和国的一员，直到1991年才宣布独立建国，这让立陶宛深具反俄的色彩，积极拉拢“东部伙伴国家”来对抗俄罗斯，因此，“疫苗外交”自然成为立陶宛抗俄的重要一环。

再从战略层面来看，为了要对抗俄罗斯，自从独立之后，立陶宛便实施亲美的外交路线，在近期美中对抗下，立陶宛也亦步亦趋地配合地美国政策，对中国大陆采取强硬的外交政策，它不但指责中国大陆的新疆种族灭绝政策，也声援香港的反修例运动，更于日前宣布退出中东欧于中国的跨区合作机制“17+1”，同时在日前新政府上台后，立陶宛也宣布将于今年底，在台湾设立贸易代表处，所以，拉拢台湾抗衡中国大陆，也是立陶宛配合美国外交路线的一部份。

由此可见，立陶宛在其国内仍有多达27万人确诊下，仍然慷慨解囊援助台湾疫苗，表面上是报恩，爱好自由政体之间的相互合作，实质上，仍是不脱配合美国、拉拢台湾，抗衡中国大陆的路线。