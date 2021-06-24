拜登联欧拉俄，抗中仍是主调

来源：联合报

联合报社论

拜登结束访欧后，国安顾问苏利文在记者会中提到，白宫考虑安排拜登与中国国家主席习近平举行高峰会，时间可能在十月义大利的G20举行场边会晤。拜登陆续会见过日韩及欧洲领导人，并与长期对手俄罗斯总统普京碰面，围点打圆策略已经就绪，终于要面对面与习近平对决了。

拜登这次欧洲行的主轴就是联络盟国共同抗中，一要重振式微的七大工业国组织（G7），二则重申对北约的承诺，三则寻求与俄罗斯的合作，其目标是一贯的。

首先，美国过去能维持全球霸权，经济金融是靠G7协调统合，北约则负责国防安全。过去这两个组织都唯美国马首是瞻，但过去四年因前总统特朗普傲慢气粗，荒废了和国际组织的友善交往。相形之下，以中国为首的国际组织，无论是金砖五国、亚投行及上海合作组织，都有后来居上之势。这次，拜登把G7峰会当成他宣布“美国回来了”的舞台，营造出友好积极的气氛，包括联合各国宣布捐出十亿支疫苗，发起“接种全世界”运动；并就跨国企业税负太低，达成全球15%最低企业税的协议。G7用这种方式，希望引导十月G20的议题，也避免自己沦为G20的次级团体。

其次，拜登到布鲁塞尔参加北约峰会，一开始就对共同防御条款作出清楚承诺，并支持加强北约未来十年的现代化与集体防御；他一反特朗普不断批评北约的颐指气使，让盟国激赏。拜登也希望欧洲的北约盟国能共同加入反中阵营，在公报中指出“中国的明确野心和独断行为，对于以规则为基础的国际秩序和北约安全相关区域，构成系统性挑战”。这也呼应拜登访欧主调，要凸显中国已成为全球性威胁。

对此，德、法领导人略有不同看法。德国总理默克尔即表现，中国在许多问题是敌手，但也是伙伴，要尽可能与中国进行建设性对话。她说，北约在处理中国问题时，必须找出正确的平衡点，既不低估中国，也不予以高估。法国总统马克宏亦淡化北约宣告“中国是全球安全威胁”的说法，他提醒：北约不可因此“偏离了我们的核心任务”。

第三，拜登最后赴日内瓦与普京举行高峰会。处理美俄关系，是拜登此行最棘手的部分；美国共和党一直反对给普京太多与美国平起平坐的机会，欧洲盟国则担心在乌克兰与白俄罗斯问题上会被美国出卖。但以美国的立场，美中两强争霸态势越来越高，美国无法同时与中、俄两国为敌，必须先在战略上稳住俄罗斯，不让它扯美国后腿。双方基本上照剧本演出：拜登告诫普京，俄罗斯的网络攻击与纳瓦尼的人权是美国最关切的事；普京则享受了与拜登平起平坐的待遇，也提升了自己的国内声望。

这次峰会的隐形出席者，其实是习近平。拜登和普京如何谈论中国问题，外界无法得知。普京在会前接受美媒访谈时预先消毒说：中国是一个“友好国家”，中俄关系的性质和水准，决定了俄罗斯“不会提防”中国的发展。而拜登会后则说：俄国现在处境艰难，他们受到中国的挤压，想拼命维持大国的地位。但事实是，美国的经济制裁已对俄国经济造成影响，俄国必须转向中国寻求贸易往来，如今中国已经是俄国最大贸易伙伴。美国必须解除若干对俄制裁，才能让普京感到受用。

拜登这次访欧，在重新主导国际组织上取得成绩，也安抚了欧洲盟友，但未全然化解欧洲国家对于抗中的疑义。至于与俄罗斯的合作，能否奏效，仍有待验证。