政治环境变色 香港仍要前行

来源：明报

明报社评

回归24周年在即，香港政治社会面貌，在这两年出现了前所未有的变化，政治斗争形势有若钟摆，以往很多不曾想像过的情况一一出现，若说反修例风暴期间的街头暴力浪潮是“超现实”，最近一连串的事件，由维园烛光熄灭，到《苹果日报》今天停止运作，相信两三年前亦没有多少人想像过会发生。香港经历了这两年的变故，已不可能回到从前，有人认为香港正在拨乱反正、由乱入治，有人对前景悲观绝望，宁愿移民，人心纠结，较1980年代初时犹有甚之，然而无论内外环境如何变化，香港仍然要前行，一大堆社会民生问题，不会因为政治环境变化而自动消失，失败主义是一种自我实现预言，无助解决问题。

斗争改变香港面貌

眼前实事还须做好

过去两年，不时有人说香港变得很陌生，当然，这种“陌生感”的由来，并非人人一样，而是与政治斗争形势变化，以及个人取态息息相关。反修例风暴是一场政治大摊牌，有人认为它带来政治改变的希望，有人则对暴力肆虐感到绝望。无论如何，当时很多人似乎都没有认真想过，政治斗争一旦输掉所要面对的代价。去年夏天，《港区国安法》生效，标志政治斗争进入新阶段，攻守易位，局势剧变，希望感与绝望感，也来了一个大兜乱。

有人说，政治是“谁在什么时候如何得到什么”，这种权力政治一旦失去分寸，潘多拉盒子打开了，就会演变成不择手段的政治斗争，你死我活的残酷逻辑下，各方都把原有的规矩规范抛诸脑后，最恶劣的后果就是战争。香港情况未至于斯，然而这两年的政治斗争，敌对阵营显然都不再客气，占上风的一方总是咄咄逼人，有势用尽，毫不留情。街头暴力斗争，支持者说是公民抗命，不满者认为是目无法纪；《港区国安法》执法，特区政府说是“依法办事”，反对者眼中是“依法打压”。中美博弈激烈，香港卷入漩涡，中央强调“爱国者治港”、“反中乱港者出局”，这场政治斗争，相信还会延续一段时间。

过去两年的政治斗争，对香港政治社会面貌带来深刻变化。时至今天，一些中资银行分行外仍竖有围板；走过红隧出口行人天桥，人人心中也知道为何铁网围栏架得高高。过去半年，很多中学名校都在招收插班生，原因是多了学生退学离港，教师离职大执位甚为普遍；亲朋好友聚会，偶尔总会有人谈到移民。当然，除了这些细微日常，最近市民还看到很多重大变化，例如烛光点亮维园的场面，来到第32个年头被迫断绝；明天起，报摊和便利店不会再见到《苹果日报》这份报章。无论持什么政治立场的人，相信都会同意，这是一个时代的终结。

继公务员宣誓效忠国家及特区政府后，稍后所有区议员亦要宣誓，多少人将被“DQ”（取消资格），备受关注。有人认为香港正在由乱入治，亦有人认为香港正在沉沦礼崩乐坏。香港社会撕裂分蓝分黄，抱着什么态度看待中共及中国，是真正断层所在。中国崛起促动世界格局巨变，中美斗争愈演愈烈，香港再无左右逢源空间，有人出于意识形态，认为背靠西方自由民主世界是出路，有人则认为中国复兴、东西方此长彼消才是历史大势，不同人的研判，直接影响了他们对香港未来是浮是沉的观感，现实是无人有水晶球可以预知未来，与其务虚空想，不如活在当下，做好眼前实事。

务实思考定位

拒绝失败主义

过去20多年，香港公民社会发展蓬勃，惟意识形态化和激进化的趋势亦很明显，“没有民主其他问题无从解决”、“没有抗争哪有改变”，成为很多人的思想信条，可是当客观现实与主观想法落差愈来愈大，除非选择离开，否则始终要面对现实，调整想法，继续上路。有些人对这种政治务实主义不以为然，然而一套与现实完全不符的理论，无助认清眼前要处理的问题，也无法有效指导实践。务实主义再不济，总比空想主义、失败主义好。1980年代初，北京提出恢复对香港行使主权，香港人心浮动，不少人移民，情况跟现在近似，最大分别也许是当时社会人心总体积极，没有被失败主义笼罩。失败主义是一种自我实现预言，抱着放弃态度，认为民主路断绝香港必定沉沦，各种实事都不做，当然不会有好结果。

放眼世界，如果有民主就能实现良治、解决所有民生问题，很多奉行民主的发展中国家应早已飞黄腾达，不会像现时般苦于疫情、困于贫穷。香港就算没有理想中的民主，也要设法解决土地房屋、贫富悬殊等社会深层矛盾，不能一味在意识形态中打转。世界大势，中美争雄，政治现实是香港只有一个选择，就是站在国家一边，融入国家发展大局，既要作为中国对外重要门户，同时亦要维护国家安全，若想为香港做实事，就要因应新形势，重新自我定位。中央改造香港选举制度，不同阵营各有想法，有人对从政跃跃欲试，盼可推动社会变革，有泛民政党则对参选意兴阑珊，然而正如出身泛民的前运房局长张炳良所言，“若不参与选举，为何要组党”。香港变了，但是明天还是要继续，社会需要更多正能量，做好每件需要做的事。