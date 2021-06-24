“加独”九领袖获赦出狱 西班牙撕裂未补

来源：明报

西班牙政府特赦的9名加泰罗尼亚“独派”领袖昨（23日）出狱，多名领袖明言会继续争取独立。政府这次决定惹各派抨击，民调显示逾半西班牙人不支持特赦，首相桑切斯月初提出有关想法后，即有中间至极右政党示威，保守派人民党斥他出尔反尔；另一边厢，流亡比利时的加泰前主席普伊格德蒙特斥特赦只是“做戏”。桑切斯带领的左翼少数政府去年初上台后，需争取左翼的加泰分离主义政党“加泰罗尼亚共和左翼党”（ERC）支持，有分析形容这次是西班牙政府的政治豪赌，或有助缓和紧张局势，但仍难化解加独危机。

7名加独领袖昨日离开距巴塞隆拿约70公里的监狱，获现任加泰自治区主席阿拉贡内斯（Pere Aragones）迎接，他们举起“自由加泰罗尼亚”横额，数十名支持者高呼“独立！”等口号。刑期最重的前加泰副主席容克拉斯（Oriol Junqueras）称，会继续令“加泰罗尼亚共和国的梦成真”。另外两名女领袖从不同的设施获释，加泰议会前议长福卡德利（Carme Forcadell）称今次是“小胜”，重申他们争取特赦所有参与独立公投的人。加泰在2017年不顾中央政府和西班牙法院反对，举行独立公投，数周后加泰议会单方面宣布独立，西班牙政府动用宪法直接控制加泰，并撤换时任加泰主席普伊格德蒙特及其政府，前者流亡比利时，留下来的9名领袖前年被判监9至13年，至今服刑3年多。

桑切斯周二宣布特赦，促展开“对话与和解的新时代”，9人仍会被禁止出任公职，并在未来3至6年不可犯下严重罪行，否则特赦令会被撤销。他称西班牙政府考虑到数十万支持他们的加泰民众，以至加泰和西班牙其他地区所有不支持其行动、但认为他们已受到足够惩罚的民众，强调9人是因为违反民主合法性的行为被定罪，而非政治理念，西班牙作为民主国家不会要求任何人放弃理念，但须在法律范围内行使理念。

民调：逾六成反对特赦

反对派指控桑切斯政府想讨好ERC，因其少数政府在国会需依赖该党支持。保守派人民党领袖卡萨多（?Pablo Casado）称，桑切斯在前年大选辩论曾否认打算特赦加独领袖，直斥他“向西班牙人撒谎”。桑切斯本月初提出特赦的想法后，中间、右翼至极右的3个主要政党在马德里发起示威，估计2.5万人参与。西班牙《世界报》本月初民调显示，逾六成受访者反对特赦。

独派质疑放人因欧人权法院将介入

有加独人士质疑桑切斯政府提出特赦，是因为欧洲人权法院准备考虑3名加独领袖的上诉。普伊格德蒙特批评特赦只是“做戏”，无助解决西班牙和加泰的政治问题。

观察家认为，这次特赦时机或有利盼在加泰争取支持的桑切斯政府。执政工人社会党（PSOE）在2月的加泰议会选举赢得最多议席，媲美ERC，打破多年来落后的局面，虽然分离主义政党最终组成政府，但他们支持主张与马德里对话的温和派领袖阿拉贡内斯。

巴塞隆拿历史学家科利（Joaquim Coll）称，自2017年公投以来，当地独立运动势头减弱，意味释放加独领袖的威胁可能不大，亦可削弱加泰强硬派推动与马德里对抗的理由，为温和派提供更多喘息空间。

公投问题 中央与地方分歧未解

马德里卡洛斯三世大学政治学家奥里奥尔斯（Lluis Orriols）认为，特赦有助缓和加泰政府和马德里的紧张局势，但要达成协议仍有漫漫长路。桑切斯和阿拉贡内斯下周二首次会面，后者称特赦为谈判增加可信度，但重申双方是时候同意就加独举行公投。桑切斯昨在国会回应公投问题时，称“这不仅是违宪的问题，而是我们不能继续分裂加泰社会”。