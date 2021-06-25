台湾疫苗“裁判都是我的人” 人民只能献臂膀

来源：联合报

主笔室快评

“裁判、球证、旁证，加上主办、协办所有的单位，全部都是我的人。怎么和我斗？”——电影《少林足球》台词。

台湾卫福部食药署举行疫苗疗效评估专家会议，讨论自产疫苗紧急使用授权（EUA）审查标准，却在关键会议前大幅替换专家审查团队成员，显然意在护航自产疫苗，完整再现电影《少林足球》经典台词的现实画面。

食药署疫苗疗效评估专家会议的专家审查团队中，16位学者专家替换了8人，补进4位主要是卫福部的人马；留任者大多数是表态支持或有条件同意以免疫桥接方式授予自产疫苗EUA，至于替补者则“都是我的人”，高端疫苗EUA的障碍已经排除。

难怪蔡英文总统可以把“7月供应自产疫苗”的话，说得那么笃定；5月13日讲一次不够，5月18日再讲一次。总统下达军令状，食药署完全没有“君命有所不受”的空间：5月28日食药署专家会议要决定自产疫苗EUA审查标准，会前专家审查团队成员先作大清洗，会议确认以免疫桥接方式取代第三期临床试验，为自产疫苗EUA大开绿灯。

但会后，反对迳以台湾独有免疫桥接方式授予自产疫苗EUA的中研院院士陈培哲，决定退出专家会议，因为“食药署挡不住总统压力”。然而，当科学遇到政治，这在蔡政府却是必然的结果，裁判都是我的人，人民只能献臂膀！

而这其实是蔡政府的典型施政风格。环保审查、课纲审查，但凡需要外包专家审查背书的决策，莫不如此。环保审查的放水，牺牲了环境生态；课纲审查的扭曲，埋葬了文化历史；可是自产疫苗的护航，却是直接以台湾人民的生命安全为赌注！

连最近经济部跳过台中市政府，宣布台中火力电厂增建燃气机组取得行政院特种建照，手法也异曲同工，心态则如出一辙。台中市长卢秀燕痛批蔡政府“利用疫情偷袭、独裁集权、目无法制”，还说“你可以把我的手绑起来，但永远不能让我们的心屈服”；但蔡英文哪会管台中人的心屈不屈服，只要台中人的肺继续发电就好。

总之，朕意已决。至于怎么走过场、怎么改规则、怎么乔裁判，怎么写得分，形式而已。球员和裁判、主办和协办，全部都是我的人，全部人都看着办。