作者：联合报

联合报黑白集

立陶宛捐了两万剂疫苗给台湾，人们感激莫名，这很自然。怪的是，这疫苗突然多了“反共疫苗”、“民主疫苗”的标签，听了冷不防以为时光倒转七十年，回到了反共抗俄的年代。

为了表示感激，有业者要做一货柜小泡芙回赠，有超商促销立陶宛啤酒报恩，律师决定买立陶宛巧克力表示心意。蔡英文面簿贴文以立陶宛语致谢，党团表态想邀对方总理和议长来访，连串动作“像极了内宣”。

立陶宛位处波罗的海之滨，对台湾言，就像电影史瑞克里那个远得要命的王国。但台湾跟它并非毫无渊源，当中华民国仍是联合国安理会常任理事国时，蒋廷黻、沈昌焕等外交前辈在联大声援的对象，即包括了苏联铁幕下的立陶宛。

所以总统府一喊“反共疫苗”，让人恍若走进了时空穿越剧，党国大老又还魂了。大家发现，绿营中一堆反共控，譬如有人只为反驳“疫苗乞丐”说，竟立马搬出蒋介石，说他靠美援不亦乞丐？其潜台词是：民进党才是蒋的正牌传人！

立陶宛捐疫苗的真正猫腻，不在于谁去向它讨的，而在于这剧本完全就是拿反了！立陶宛人口跟台北市差不多，人均比我们低得多，捐疫苗的不该是我们吗？只要神智够清醒的人都明白：二万剂疫苗解不了三级的封，反共的法螺更遮不了无能的印记！