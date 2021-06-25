德法倡重塑与俄关系 欧盟国不满

来源：明报

欧盟领袖昨（24日）起举行一连两日峰会，将讨论德国及法国提出重塑与俄罗斯关系的提案，包括可能与俄国总统普京举行峰会，若成事将是2014年来首次，惟欧盟内部对此陷入分歧，提案亦提及新制裁的可能。德国总理默克尔昨日称即使欧盟一致反对俄国挑衅，亦须寻求与普京直接对话。有传媒引述外交官指出，默克尔提出希望欧盟考虑邀请普京参加峰会，获法国总统马克龙支持，两国大使在欧盟峰会前夕的会议突公布提案，令其他成员国措手不及，对俄戒心较强的波罗的海3国和波兰尤其不满。克里姆林宫则称普京支持恢复欧俄对话和接触。

默克尔称须直接对话 克宫表支持

默克尔昨表示，单靠美国总统拜登与普京对话并不足够，欧盟须创造不同的对话形式，又指最近的事件表明，欧盟未协调的方式不足以回应俄国的大量挑衅行为，欧盟应建立统一战线。马克龙亦称，欧盟需透过对话扞卫其利益和维持欧洲大陆稳定，当涉及俄国，欧盟就不能只停留在反应层面。《金融时报》报道，默克尔过去数天与部分欧洲盟友磋商，马克龙和意大利总理德拉吉就曾访问柏林。德国认为美俄峰会是恢复与俄关系的样板，默克尔有定期与普京会晤，但主张寻找一种方式让欧盟对俄统一口径。

欧盟外交官员透露，德国和法国大使在周三最后一刻才公布提案，令控制欧盟峰会议程的欧洲理事会主席米歇尔等领袖都措手不及，许多外交官对此不满。各国对邀请普京参加峰会有分歧，如比利时支持德法提案，荷兰、波兰和波罗的海3国则认为普京须释出善意。

有声音质疑未观察普京会否对拜登的提议作积极回应就举行峰会，等同奖励普京。有高级外交官向政治新闻网站Politico称，德法部分提案对一些中欧和东欧国家难以接受，目前未看到应与俄国关系升级的理由，尤其现正应付网络攻击和不实资讯的问题。波兰和波罗的海3国地理上邻近俄国，一直主张对俄采取强硬立场。立陶宛总统瑙塞达形容，这个提议有如“试图与熊接触以保一罐蜂蜜安全”。

马克龙顾问则为提案辩护，称考虑高层讨论带来的附加价值合乎逻辑，这正是美国举行美俄峰会的考量。有支持者亦指欧盟地理上较美国更接近俄国，而且经济联系更强，要商讨的议题更多，拜登能与普京会面但欧盟领袖却不能，反而显得奇怪。俄国是欧盟第五大贸易伙伴，欧盟亦是俄国最大的外资来源。克里姆林宫昨日称对德法提案持正面看法，外长拉夫罗夫则称需要欧盟提供更多细节。

重申“有选择接触” 未弃经济制裁选项

德法提案的文本重申欧盟愿意在有共同利益的领域与俄国“有选择接触”，主题包括气候、北极、跨境合作以至叙利亚和伊朗等外交政策，亦提及新制裁的可能性，被指是为争取对俄戒心较强的成员支持。提案建议在欧盟峰会结论中，强调欧盟需对俄国的恶意活动作出坚定和协调反应，促欧洲理事会和外交与安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）提出“额外的限制措施选项，包括经济制裁”，并指欧盟应加强与乌克兰等“东部伙伴关系”、中亚和西巴尔干国家的合作。莫斯科被指在这些地区积极加强影响力。

欧盟对上一次与普京举行峰会，已是2014年俄国吞并克里米亚之前。欧盟与俄国关系近日亦因乌克兰、白俄罗斯和俄国反对派纳瓦尔尼等问题恶化。欧盟领袖上月在峰会谈及与俄关系的未来，并指示欧洲理事会提出建议，后者上周警告欧俄关系陷入“恶性循环”。