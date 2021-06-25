分析：美联储关于通胀的信号自相矛盾

来源：路透社

投资者一直在努力解读美国联邦储备委员会(美联储/FED)关于通胀的信号，即在开始解除疫情时期的货币刺激措施之前，美联储愿意让通胀率达到何种程度。

衡量市场对美国通胀预期的指标5月中旬创下多年来新高，但在一些美联储官员的讲话和4月会议纪录听起来更加鹰派之后，通胀预期有所下降。

一些投资者将此解读为决策者对通胀高于目标的容忍度比之前估计的要低。

美联储6月15-16日的会议进一步降低了通胀预期，在会议上美联储将其头两次加息的预测提前到2023年。自那时起，对通胀的押注重新上升，这可能是由于美联储主席鲍威尔在周二坚称，该行不会因为 “担心”通胀可能到来而先发制人地加息。

这种摇摆不定的情况表明，投资者正在努力理解来自美联储官员有时相互矛盾的信号，美联储2020年采取的新灵活平均通胀框架将面临着第一次通胀考验。

Brown Advisory固定收益部主管Tom Graff说，“对联邦公开市场委员会(FOMC)上周开会以来究竟发生了什么变化，债市投资人大都莫衷一是。”

“有些人认为，美联储在几次通胀数据后失去了勇气，最终不会贯彻容忍通胀率保持在2%以上的设想。”

五年期及10年期美国通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率自5月分别达到10年和八年峰值后，已经下降了约25个基点。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率最近为2.2%，低于5月创下的七年高点2.4%。这些指标在最近几天略有反弹。

美联储较重视的通胀指标--个人消费支出价格指数(PCE)，4月同比上涨3.6%。

美联储态度动摇？

去年8月，美联储采行灵活平均通货膨胀目标(FAIT)，以便比过去更能容忍物价压力，这是美联储对实现双重使命(最大就业及稳定物价)态度的一大转变。

一些市场人士表示，美联储对FAIT的坚持程度可能不如去年夏天 here采用该政策时那么坚定，当时鲍威尔表示，美联储将容许物价涨速超过以往景气周期的容忍程度。

巴克莱银行(Barclays)全球通胀挂钩研究主管Michael Pond表示，上周的美联储会议透露出“他们正在往回走”。

“我们可能暂时会有一些通胀，但从结构上看，美联储的这种反应作用，可能会再次导致通胀持续不达标，”Pond称。

但并非所有人都认同美联储的承诺在动摇。

“我觉得有些人认为美联储正在改变论调，放弃灵活的平均通胀目标。我不同意，但显然有些人正在据此交易，”Graff说。

美联储6月会议

鲍威尔的主张一直是，今年的通胀飙升是暂时性的，与因新冠疫情一度关闭的经济重启有关。

美联储上周会议采取了更偏鹰派的立场，这让一些市场参与者感到惊讶，因为美联储对未来几年的通胀预测并没有大的变化。

6月美联储决策者的预测中值为，今年美国个人消费支出(PCE)升幅将上升至3.4%，而3月时为2.4%。对2022年和2023年的预测提高了10个基点。

市场人士对鲍威尔周二的讲话字斟句酌，但没有明确的结论。

牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国金融经济学家Kathy Bostjancic表示，鲍威尔本周“再次强调他们有降低通胀的工具”。

“虽然我认为他总体上对前景仍持乐观态度，但他确实说(他们)对(通胀)的幅度和持久性感到意外。”