不是“超人和爱因斯坦合体”的阿基诺三世

来源：香港01

01观点

菲律宾前总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）周四（24日）因心脏衰竭逝世，终年61岁。阿基诺生前除了烟不离手和沉迷电玩，其最为港人所知就是处理马尼拉人质事件时的轻浮态度。阿基诺任内无法解决国内分离主义的威胁，反而还差点被此拖挎，外交上亦把南中国海主权争权带到国际法庭，为继任人在处理中菲关系添了新波澜。

阿基诺三世生于政治世家，承继了其父母亲的政治光环。阿基诺三世的父亲是已故参议员小阿基诺（Benigno Aquino Jr）。在独裁总统马可斯（Ferdinand Marcos）执政年间，小阿基诺因为其反对派的立场而被捕入狱，继而流亡美国，但1983年返国后却被暗杀身亡。但阿基诺家庭对民主的追求并未就此告终，反而阿基诺三世的母亲科拉松（Corazon Aquino）在1986年更代夫出征，推翻马可斯家族的管治，成为菲律宾逐渐摆脱军人政治的起点。

阿基诺三世在从美国返国后，先于1988年当选众议员，并在2007年转战参议员，并其母于2009年因癌病逝后宣布参选总统。翌年大选中夹着家族的声望，阿基诺三世以大比数当选国家元首。但他亦深明自己将会掌管的国家，是个贪污丛生、贫穷和基建老化的地方，故他曾尝试淡化国民的期望，并坦言只有“超人和爱因斯坦的合体”才能立即解决这国家的问题。

经济表现成为首要政绩

阿基诺三世主政年期（2010年至2016年），菲律宾的经济增长平均达6.2%。这不但是该国自上世纪70年代以来又一高峰，也为后金融海啸时期的国际亮点。而阿基诺三世对国家财政的管控，特别是打击逃税问题上的成效，不但使该国的投资评价改善，同时亦让政府债务占GDP比例回落至历史低位。

不过，菲律宾的活跃分离主义不但是阿基诺三世无法解决的历史问题，也是其管治危机的高潮。2015年1月菲律宾警察和特别行动部队为打击叛军，潜入马京达瑙省执行反恐任务。虽然最终成功击毙目标人物，但撤退时却因不熟地形而反遭包围，事件共造成多达44名行动人员殉职，成为官方史上执勤时殉职人数最高的惨剧。事后阿基诺三世急跌至上任后新低，引咎辞职的呼声不绝。

外交事件成执政污点

2010年8月23日，本港一个旅行团在马尼拉遭枪手挟持，但由于菲律宾当局营救不力，最终造成八人死亡和七人受伤。事后阿基诺三世接受现场访问时却面露笑容，结果惹港人对其轻浮的态度强烈反感。阿基诺三世辩解称笑只是“愤怒的表现”，并反过来指是电视直播导致惨剧发生，而其不愿致歉的态度，更令香港和菲律宾的关系陷入冰点。港府随后向菲律宾发出黑色外游警示，后续争议更横跨了曾荫权和梁振英的管治年代，直至现任总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）在2018年4月访港，并首次以国家之名向港人道歉才得以告一段落。

在中菲关系上，阿基诺三世将南中国海主权争议提出仲裁，也为继任的杜特尔特留下一个外交难题。2012年菲律宾与中国船只在南中国海发生对峙后，马尼拉单方面将主权争议提出海牙国际仲裁法庭审议，而2016年7月判决裁定菲律宾胜诉后，虽然此举为阿基诺三世赢得了民心，但亦令中菲关系急转直下，并令杜特尔特续任后须在中美之国另觅新平衡，才令中菲关系续步回暖。