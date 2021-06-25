比特币的矛与盾——去中心化

来源：香港01

01观点

地位曾经一时无两的虚拟加密货币比特币近日遭受到重大的打击，价格从4月高峰超过6万美元下降至近来一度跌穿3万美元，价格遭“腰斩”，大量投机者因此损手。从时机上看，比特币跌价主要是因为一方面受到美国通胀压力所影响，另一方面近日又遭到中国政府进一步打压“挖矿”及交易。不少人都会留意到，比特币被过度炒作，炒价已远超其内在价值。不过，从更根本的问题上去看，比特币所意欲带起的金融概念改变，在当下的国际环境中并没有茁壮成长的土壤，这才是注定了比特币至今仍只能沦为投机工具。

不少人都意识到比特币从一文不值到以万美元计的价值，当中包括了不炒作的成份。然而，即使是炒作所致，比特币本身也要有一个值得让人“发梦”的愿景，才可以受到炒家的青睐。比特币不存在实体，也就是说与传统金银以至实体资产不同，它本身不存在实体价值。而与一般既信用货币也不一样的是，比特币并没有任何公权力（除了少数地区的政府试图将比特币“法币化”外）保证其“法币”的使用性，也就是说其交换价值也是一个没有保证的状态，只能看交易双方是否接受它作为交易媒介。

比特币的“梦”

虽然比特币的价值是如此不安定，但它仍然描绘了一个非常创新的货币体系——一个完全不受政府所干预，价值完全建基于市场供求及去中心化的货币环境。比特币不单完全不受各国央行支配，也不受单一主体所操控，供应只能从有限的加密计算（俗称“挖矿”）中提供，而且这个供应本身也是有上限。从这个方面看，比特币甚至比起传统用于对抗主权货币的黄金更有自主性，因为黄金的供应尚且受到一定的控制，发挖也并非完全有限制。因此比特币被市场寄予“新黄金”的地位。

比特币描绘了一个交易可以由市场完全“话事”，不受货币供应影响的愿景。对于极端的自由市场信奉者，这无疑是最贴近理想的状态。可以说，这也许就是比特币这类虚拟加密货币最大的内在价值。

比特币遭狙击是意料之事

不过讽刺的是，比特币最大的价值却正是其最大的危机。因为比特币去中心化的目标，相当于直接威胁和削减政府通过货币政策调节经济的能力，不单侵害了国家主权，更可能令决策当局失去应对市场风险的工具。因此，比特币的“优点”也注定了它一定会备受到各国大国的警剔与打击。

对于向来重视市场自行产生的金融风险的中国而言，更加不能容忍比特币的发展。近日，中国政府推出了一系列打击比特币的措施。从5月召开的国务院金融稳定发展委员会决定要打击比特币“挖矿”和交易开始，短短一个多月，各省开始打击虚拟货币相关的“挖矿”业务，周日（20日）四川省更有多个“矿场”被强制停电。至周一（21日），中国央行又约谈了几大银行以至于支付宝等重要支付工具，要求它们严打比特币交易。

不过，这其实并不是新鲜事。只要熟知中国比特币政策与立场，实在不难发现中国在打击比特币问题上已经多次表态。早于2014年，央行的研究报告就已经指出了比特币存在政策、法律、投机、洗钱、替代等五大风险。其中被放在首任的政策风险，所指的赫赫就是比特币去中心化将对货币体系产生威胁，影响政府宏观调控能力。比特币无法保证市场不会失控，但如果任由它发展，届时政府面对市场失控很可能无工具可用。及至2017年，中国已宣布国内全面禁止比特币交易。也可以说，中国政府这轮对比特币的打击，只是进一步完善其本来的政策。

而随着比特币去中心化的威胁愈来愈明显，也不独只有中国对之警剔。事实上，依靠操控美元供应而获得巨大利益的美国，更有潜在原因去压制比特币的发展。联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）及财政部长耶伦（Janet Yellen）都曾指出比特币存在逃税、洗黑钱等问题，对金融安全也存在威胁。可见，在当下的国际格局中，比特币的优点正成为其被打压的原因，实在位处两难局面。