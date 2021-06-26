台产疫苗炒完高端炒联亚 台湾金管会却只会坐视？

来源：台湾《联合报》社论

蔡英文政府宣示要发展台产疫苗，并定位疫苗是“战略物资”；但两支台产疫苗尚未解盲，即成为股市炒作的标的。高端股价一年来飆升十倍，全赖蔡总统和前副总统陈建仁不断公开背书，成了万众追逐的“梦幻爱国疫苗”。另一支台产疫苗“联亚生技”虽未上市，但其子公司“联亚药”也搭上这波疫苗冲浪，日前首度以每股30元登录兴柜，两天内已翻涨十倍。谁在利用台产疫苗发“国难财”，金管会还要继续坐视下去吗？

形容炒作台产疫苗是发“国难财”，并非危言耸听。台湾之所以发生疫苗采购不足的困境，主要原因之一，就是蔡政府决定要大力发展台产疫苗。为此，台湾原有机会帮AZ代工生产疫苗，却因为台湾生技业者反对，因而告吹。也因为如此，台湾原本应积极对外采购疫苗，布局也逐渐松懈；甚至在决策上刻意压低对外采购，目的就是为了把空间让给台产疫苗。最严重的是，政府去年即对台产疫苗作出“以免疫桥接取代第三期试验”的决定，形同对有效性未知的台产疫苗作政治加持，也大大增加了其风险。

蔡政府这些决策，都是在台湾疫情太平时所做的盘算，认为以台湾人对新冠病毒的强大免疫力，疫苗只是小事一桩，打什么都可以过关。谁料五月掀起本土风暴，不仅吹翻了蔡政府的如意算盘，也戳破台湾人免疫力强大的真相。两个月来，台湾已有六百多人死于新冠病毒感染，另有一百多人疑猝死于接种，而台湾的疫苗却仍有一剂没一剂地倚赖其他国家赠送。从这个角度看，台产疫苗的股价炒作，不是“发国难财”是什么？这些不良决策，可是沾染着人命的血腥。

尤其可议的是，尽管外界对台产疫苗跳过三期试验议论纷纷，蔡政府仍抢在高端二期解盲前夕与台产疫苗签约，每剂价格高到不可思议，这么做的结果就是厂商得利。为此，中研院士陈培哲不惜辞去疫苗审委以为忠谏，要求政府必须尊重科学与专业；但卫福部仍强行公布台产疫苗的紧急授权使用（EUA）审查标准，宣称将接受以“免疫桥接”评估疫苗疗效。然而，参与审查的财团法人医药品查验中心向美国食药局（FDA）询问，FDA直接表明不会接受“免疫桥接”取代三期试验。这项答覆，不啻让蔡政府的台产疫苗如意算盘翻船，蔡英文也随即利用受访的机会，轻巧收回了她说过七月开打台产疫苗的宣示。

蔡政府对高端疫苗情有独钟，不仅总统亲自前往该公司视察，陈建仁甚至以自己施打经验大力推荐。这些，均有违政府作为疫苗安全监督者的角色。尤其，最近传出高端疫苗审查委员有近半遭到更换，其中新加入者有多人来自陈建仁的国卫院系统；要说这不是为护航高端而量身打造的“审查团”，其谁能信？

对于台产疫苗的研究与开发，我们抱著乐观其成的态度。问题是，疫苗不仅关系民众性命，若要出口卖到境外，更关系台湾的信誉和形象；因此，绝不能容许任何政治力操纵其审核，更不能纵容股市炒手利用“假消息”带风向炒股，而政府官员竟还从旁应和。现在，股市作手炒完高端、炒联亚，两支台产疫苗尚未造福民众，已有人发了满手横财，谁令致之？

去年底，高端靠著一纸马来西亚MGB公司的采购协议炒作利多，一个月即赚进27亿元。但最后采购破局，经查证双方发布的时点与条件均不吻合，但柜买中心只对高端开罚区区三万元，完全不成比例。请问，我们的金管会还在吗？

